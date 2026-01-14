Vláda schválila financovanie viacerých projektov v Bratislavskom kraji, Vallo a Dropa označili rokovanie za konštruktívne – VIDEO

Vláda SR na stredajšom výjazdovom rokovaní v bratislavskej Petržalke prijala niekoľko návrhov na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti v okresoch Bratislava a Senec. Navrhuje, aby pri vypracovaní Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040 – Slovensko 2040 bola venovaná náležitá pozornosť modelu moderného metropolitného rozvoja.
Úlohou rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí bude pripraviť, koordinovať a realizovať rámec medzinárodných podujatí v hlavnom meste Bratislave s cieľom dlhodobo posilňovať jeho medzinárodnopolitické postavenie, zvyšovať strategickú viditeľnosť Slovenska a zabezpečovať napĺňanie programového záväzku vlády presadzovať suverénnu, aktívnu a koordinovanú zahraničnú politiku.
Efektívne využitie infraštruktúry
Rezortu školstva navrhuje uložiť vyhodnotiť a rozpracovať rozvojové potreby Bratislavy ako národného centra vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií, vrátane návrhu rozvoja a modernizácie infraštruktúry medicínskeho vzdelávania.
Rezorty zdravotníctva a školstva budú písomne informovať vládu o výsledkoch posúdenia možnosti využitia kapacít investičného projektu Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika pre potreby výučby, vedy a výskumu.
Rezort zdravotníctva v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) zabezpečí efektívne využitie infraštruktúry areálu Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice.
Úlohou rezortu cestovného ruchu a športu bude posúdiť možnosti systematickej podpory posilnenia medzinárodnej konkurencieschopnosti metropolitného regiónu ako primárneho vstupného a prezentačného územia štátu. Rovnako tak podporiť aktivity smerujúce k revitalizácii Slnečných jazier v Senci.
Bezpečnostné potreby Bratislavy
Úlohou rezortu dopravy bude najmä pokračovať vo zvyšovaní dopravnej obslužnosti okresov Bratislavy a Senca, konkrétne navrhujú zabezpečiť do 31. júla sprejazdnenie úseku diaľnice D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie a jej odovzdanie do užívania verejnosti, spracovateľa projektovej dokumentácie na ponuku na stavby mostov cez potok Šifok v obci Blatné, cez Vištucký potok v Kaplnej a most nad železnicou v Senci.
Vláda ďalej navrhuje ministerstvu dopravy zabezpečiť projektovú dokumentáciu a zhotoviteľa stavebných prác pre stavbu Dobudovanie odbočovacieho pruhu v križovatke I/63, III/1057 a III/1058 v Dunajskej Lužnej, spracovateľa na vypracovanie projektu stavby D2 Križovatka Bratislava – Čunovo, zhotoviteľa IGHP a monitoring vôd pre stavbu D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica a spracovateľa na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti rýchlostnej cesty R1 Most pri Bratislave – Vlčkovce.
Rezort vnútra zanalyzuje bezpečnostné potreby Bratislavy so zreteľom na prítomnosť ústavných orgánov a diplomatických misií a navrhne posilnenie policajnej prítomnosti v kritických lokalitách. V spolupráci so starostom obce Rusovce bude hľadať možnosti na prijatie opatrení vo výcvikovom priestore RTH Rusovce na zvýšenie bezpečnostných štandardov zariadenia.
Stavba vo verejnom záujme
Rezortu životného prostredia navrhuje uložiť zabezpečenie prehodnotenia legislatívnych možností regulovaného celoročného vstupu verejnosti do Chráneného vtáčieho územia Sysľovské polia v súlade s Programom starostlivosti na roky 2020 – 2049, a zároveň analyzovať aplikačné problémy pri odstraňovaní vozidiel ponechaných na verejných komunikáciách.
Rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka navrhuje uložiť zabezpečenie preskúmania možnosti prevodu pozemkov v okresoch Bratislavy a okrese Senec, na ktorých má byť umiestnená alebo je umiestnená stavba vo verejnom záujme alebo verejnoprospešná stavba, a to prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu a prostredníctvom Lesov SR.
Sociálna dimenzia uznesenia sa prejavuje v úlohe rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny podieľať sa na príprave návrhu opatrení na zlepšenie podpory, prevencie a riešenia problematiky osôb bez domova na území hlavného mesta a v širšom metropolitnom regióne, so zreteľom na zvýšené nároky na kapacity sociálnych služieb, terénnych tímov, krízovej intervencie, nájomné a sociálne bývanie a na zdokonalenie mechanizmov spolupráce medzi štátom, samosprávou a mimovládnymi organizáciami.
Rekonštrukcia v oblasti športovej infraštruktúry
V oblasti športovej infraštruktúry navrhuje, aby rezort cestovného ruchu a športu posúdil možnosti financovania projektov: rekonštrukcia zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, rekonštrukcia školského športového areálu Základnej školy (ZŠ) Borodáčova, rekonštrukcia Areálu hier Radosť Štrkovec, výstavba nového pavilónu ZŠ Vrútocká, Trnávka, atletickej haly v areáli ZŠ Holíčska 50 a rekonštrukcie chodníka pre bežcov a korčuliarov v športovom areáli Sklabinská, Rača.
Ďalšími navrhovanými projektami je rekonštrukcia havarijného stavu telocvične na ZŠ Biskupická, Národné centrum športu SPOJE – výstavba komplexného národného centra športu na pozemkoch obce Podunajské Biskupice vrátane diagnosticko-rehabilitačného centra. Rezorty vnútra a cestovného ruchu a športu posúdia možnosti financovania realizácie projektu Športového centra polície v Bratislave – Dúbravke.
Vláda SR ďalej navrhuje uvoľniť finančné prostriedky zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa v celkovej výške viac ako 3,5 milióna eur, z toho viac ako 500-tisíc eur na projekty obcí, miest a mestských častí okresov Bratislavy a Senec, zvyšok na väčšie projekty v širšom regióne.
Ide o projekty postupnej obnovy koruny petržalskej hrádze Dunaja, postupnej obnovy lávok ponad Chorvátske rameno v Petržalke, rekonštrukcia okien obecných nájomných bytov na Vietnamskej v Ružinove.
Projekt multifunkčného ihriska
Ďalšími podporenými projektami majú byť obnova detského ihriska na Nezábudkovej, podpora rozšírenia ZŠ Kulíškova, podporu projektu ochrany žien, detí a obyvateľov „Na ktorej zástavke sa cítiš bezpečne, so zavedením kamerového systému“ pre Ministerstvo vnútra SR, podpora projektu rekonštrukcie povrchu športového areálu ihriska Slávia pre BSK, podpora reštaurátorských prác v obradnej sieni národnej kultúrnej pamiatky pamätníka Slavín a obnova súsošia pamätníka pre Marianum.
Podporená má byť aj oprava a sanácia vstupných ciest a prechodových chodníkov pred Úradom vlády SR pre hlavné mesto, projekt multifunkčného ihriska Vážska vo Vrakuni, revitalizácia pamätníka Brána slobody v Devíne, výstavba parkovacích plôch na Majerníkovej, rekonštrukcia amfiteátra v Dúbravke, revitalizácia záhrady Synagógy Senec či rekonštrukcia budovy Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Ďalšie financie majú byť vyčlenené na rekonštrukciu izieb a sociálnych zariadení na Klinike detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH pre Národný ústav detských chorôb, na nákup dronov so špeciálnymi kamerami za účelom skorej detekcie šírenia fytoplazmy vo vinohradoch či na vytvorenie nového vzdelávacieho programu pre potreby lektorov rozšírenia aktivít Školy remesiel pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby.
Konštruktívne rokovanie
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba a primátor Bratislavy Matúš Vallo považujú stredajšie výjazdové rokovanie vlády v Petržalke, najmä diskusiu týkajúcu sa podpory hlavného mesta a okresu Senec, za vecné a konštruktívne. Droba uviedol, že na projekty v rámci kraja vláda vyčlenila približne 1,5 milióna eur, pričom ide o sumy od 50 až 100-tisíc eur.
Podľa Drobu vláda podporí najmä najurgentnejšie projekty, veľká časť financií poputuje mestským častiam a niečo aj hlavnému mestu. V rámci BSK podporia projekt záhrady Synagógy v Senci a exteriérový areál Slávia. Primátor Matúš Vallo vyjadril spokojnosť, že viaceré mestské časti dostanú dotácie vo výške 5 až 50-tisíc eur napríklad na parkovacie miesta, rekonštrukcie ihrísk, či prístavby škôl.
Vallo otvoril viaceré dôležité témy
Magistrát dostane sumu 40-tisíc eur na rekonštrukciu vjazdu do Úradu vlády SR, čo primátor nepovažuje za výhru. Rokovanie vlády podľa vlastných slov využil najmä na otvorenie viacerých dôležitých tém, ako rekonštrukcia Hlavnej železničnej stanice, rekonštrukcie mostov, ale aj rekonštrukcie pochôdznych terás, tému eurofondových dotácií pre Dopravný podnik Bratislava či tému bezpečnosti v hlavnom meste.
Vallo sa ďalej vyjadril ku svojej budúcej kandidatúre na primátora Bratislavy. Pripomenul, že do komunálnych volieb zostáva ešte deväť mesiacov a svojich protikandidátov nijak nekomentuje. Podľa neho nie je prekvapujúce, že má a bude mať viacerých vyzývateľov. Ako sám uviedol, stále má nápady a energiu znova kandidovať za primátora, pričom oficiálne svoju kandidatúru ohlási v priebehu nasledujúcich mesiacov.
Problém s nedostatkom miest v základných školách
Kandidatúru na primátora Bratislavy zatiaľ ohlásil mestský poslanec Martin Winkler a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Hovorí sa aj o možne kandidatúre súčasného ministra dopravy Jozefa Ráža, ktorú Vallo rovnako nekomentoval. Uviedol však, že sa mu zdá zvláštne, že sa minister v poslednom období zaujíma o stav ciest v hlavnom meste. Rovnako dodal, že sa nebude čudovať, ak najsilnejšia vládna strana predstaví svojho kandidáta.
Starosta Ružinova Martin Chren pripomenul, že Bratislava, ale najmä Ružinov, okres Bratislava 4 a okres Senec má obrovský problém s nedostatkom miest v Základných školách. Upozornil na to, že napriek neustálej rekonštrukcii a výstavbe nových škôl samospráva urgentne potrebuje finančnú pomoc od štátu. Ďalej upozornil na problém 22 rokov rovnakej sadzby dane za biznis centá, ktorú upravuje zákon a podľa neho jej zvýšenie samospráve výrazne pomohlo.