Vláda schválila Ficov iniciatívny materiál, vznikne Rada vlády pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít

Vládny kabinet na svojom stredajšom zasadnutí schválil zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít.
Iniciatívny materiál
Návrh predložil premiér Robert Fico ako iniciatívny materiál v súlade s návštevami poslancov Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku a následným prijatým uznesením EP z 5. októbra 2022 o situácii Rómov žijúcich v osadách v Európskej únii. Nadväzuje tiež na deklaráciu záväzkov Slovenskej republiky v oblasti inklúzie Rómov európskej komisárke pre rovnosť prijatú rovnako v roku 2022.
Novozriadená rada bude orgánom efektívneho koordinačného systému inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. Zároveň má zefektívniť spoluprácu Úradu vlády SR, splnomocnenca vlády pre rómske komunity s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a reprezentatívnymi organizáciami v samosprávach. Ďalším cieľom je efektívna koordinácia finančných zdrojov EÚ a štátu, ktoré sú určené na rovnosť a sociálno-ekonomické začlenenie Rómov.
Aktualizácia akčných plánov
Vláda na stredajšom rokovaní zároveň schválila aj aktualizáciu Akčných plánov k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2025 – 2027. Cieľom aktualizácie je oprava, úprava a doplnenie niektorých opatrení a aktivít v rámci prioritných oblastí vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravie a boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie.
„Predkladaný materiál obsahuje aktivity, ktoré majú zabezpečené krytie z rozpočtu verejnej správy. Oproti pôvodnému materiálu, schválenému vládou Slovenskej republiky 18. decembra 2024, došlo k úpravám, ktoré znížili indikatívny dopad na rozpočet verejnej správy o 25 026 423 eur,“ píše sa v materiáli.