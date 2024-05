Vláda riadne zasadne už budúci týždeň, rokovanie povedie minister obrany Kaliňák

Riadne zasadnutie vlády bude v stredu 22. mája o 10:00. Rokovanie povedie podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

„Činnosť vlády prebieha štandardným spôsobom a ministri konajú v rámci svojich zverených kompetencií,“ uviedol Úrad vlády SR. V programe rokovania je deväť riadnych a 13 informatívnych materiálov.

Rokovanie Národnej rady SR je momentálne prerušené do utorka 21. mája, a to v kontexte atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Podľa zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho by však bolo správne vyslať signál, že atentátnici alebo teroristi, či tí, ktorí sa vyhrážajú bombovými útokmi, nemôžu paralyzovať fungovanie štátu.

Inak by to bolo akoby potvrdením, že toto je recept na paralyzovanie krajiny. Národná rada (NR) SR nemôže podľa neho vyslať signál, že ak niekto nesúhlasí s legislatívou, ktorá je v nej prejednávaná, tak stačí postreliť niekoho z poslancov či členov vlády.