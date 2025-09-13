Vláda nerešpektuje dohodu, policajní odborári plánujú zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov

Policajní odborári plánujú podporné zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov príslušníkov Policajného zboru. Rozhodla o tom Rada predsedov základných organizácií Odborového zväzu polície v SR. Zhromaždenie sa bude konať v stredu 17. septembra 2025 o 10:00 pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave.
„Impulzom pre tento krok bolo vyhlásenie ministra financií, že vláda nepočíta s valorizáciou platov v štátnej správe, a teda ani s valorizáciou platov policajtov napriek predchádzajúcej dohode vyjednanej s odborármi,“ uvádzajú.
PS zvoláva protest proti konsolidácii, podľa Šimečku sa postavia nezmyselnému ožobračovaniu ľudí – VIDEO
Postup vlády, ktorý podľa odborov smeruje k nerešpektovaniu de facto ukončeného kolektívneho vyjednávania, Rada predsedov odsúdila. Taktiež žiada vládu a parlament, aby nebrali odborom možnosť kolektívneho vyjednávania. Právo na vyjednanie lepších podmienok formou kolektívnej zmluvy by podľa policajných odborov malo byť zakotvené aj priamo v zákone o štátnom rozpočte na rok 2026.
„Apelujeme na vládu, aby rešpektovala dohody, ktoré boli dosiahnuté pri rokovaniach. Platové podmienky policajtov nemožno dlhodobo odkladať. Príslušníci Policajného zboru nemali valorizované platy už tri roky po sebe, hoci aj predstavitelia Ministerstva vnútra SR opakovane uznávajú kritickosť situácie a potrebu prijatia novej platovej tabuľky alebo aspoň základnej valorizácie,“ uviedlo vedenie OZP v SR.