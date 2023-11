Vláda nepodporila ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine, návrh patril ešte Ódovorej vláde

Vláda na stredajšom rokovaní rozhodla, že ďalší balík vojenskej pomoci na Ukrajinu nepôjde. Návrh na ďalšiu pomoc Ukrajine bol ešte z dielne bývalého vedenia Ministerstva obrany SR.

Malo ísť v poradí o štrnásty balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktorý mal obsahovať štyri milióny kusov munície kalibru 7,62 mm, viac ako päťtisíc kusov veľkorážnej munície do kanónu kalibru 125 mm, 140 kusov rakiet do systému protivzdušnej obrany KUB 3M9M3E, osem kusov mínometov 98 MM VZ.97 a 1200 kusov mín do mínometov 98-OF-M.