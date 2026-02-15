Vláda nechce čakať na rozhodnutie Ústavného súdu, Fico hľadá iné riešenie novely o kajúcnikoch – VIDEO

Vládna koalícia ešte možno „prekope“ novelu Trestného poriadku týkajúcu sa využívania spolupracujúcich obvinených, ktorej účinnosť pozastavil Ústavný súd SR, alebo príde s niečim novým. Ako na nedeľnej tlačovej konferencii povedal predseda vlády Robert Fico, v tejto veci nie je možné čakať až do rozhodnutia ústavného súdu o ústavnosti novely, zatiaľ čo kajúcnici budú naďalej „vystrájať“.
Fico kritizuje postavenie kajúcnikov
„Opätovne uvažujeme, ako upraviť postavenie gaunerov, kajúcnikov, udavačov,“ vyhlásil Fico. Kajúcnici sú totiž podľa neho schopní v mene svojej vlastnej záchrany urobiť čokoľvek a ublížiť iným ľuďom. Fico tiež skonštatoval, že kajúcnici, ako napríklad František Imrecze, Bernard Slobodník alebo Ľudovít Makó, majú dnes plnú podporu generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten totiž v súvislosti s novelizáciou podal podanie na ÚS SR.
Premiér zároveň hovoril o názorovom prevrate generálneho prokurátora. „Vstúpila generálna prokuratúra a prokuratúra ako taká do politického súboja. Jednoznačne prokuratúra sa postavila na stranu opozície,“ uviedol Fico aj v súvislosti so stanoviskom generálnej prokuratúry k stavu vyšetrovania korupcie alebo rozhodnutiami bratislavskej krajskej prokuratúry vo veci darovania vojenskej techniky Ukrajine. „My to sledujeme a aj preto sme zopakovali naše stanovisko, že generálny prokurátor nemá našu žiadnu dôveru,“ vyhlásil premiér.
Rozhodnutie ústavného súdu
Fico v súvislosti s problematikou kajúcnikov zároveň povedal, že rozhodnutie ústavného súdu o pozastavení účinnosti novely vláda rešpektuje. „Myslím si však, že keby sudcovia ÚS SR na vlastnej koži zažili to, čo sme zažívali my v rokoch 2020 až 2023, tak by nikdy takéto rozhodnutie nevydali,“ dodal Fico.
STŠ žiada Ústavný súd o posúdenie novely o kajúcnikoch, podania sa týkajú drogovej kauzy aj Norberta Bödöra
Ústavný súd SR rozhodol o pozastavení účinnosti novely Trestného zákona, ktorá sa prostredníctvom zmien v Trestnom poriadku týka využívania spolupracujúcich osôb. V dôsledku účinnosti novely by totiž podľa súdu „bezpochyby došlo k zásahom do množstva prebiehajúcich trestných konaní s potenciálom ohroziť subjektívne práva poškodených, ako aj subjektívne práva samotných spolupracujúcich obvinených“.