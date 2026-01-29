Demokrati vyzývajú vládu na zmenu zákona, rozsudok v kauze Krone 2 ohrozuje znemožnenie využitia výpovede kajúcnikov

Rozsudok v kauze Krone 2 ohrozuje znemožnenie využitia výpovede kajúcnikov. Upozornila na to strana Demokrati. Ako spresnila, Špecializovaný trestný súd (ŠTS) prejednáva obžalobu v kauze Krone 2 pre založenie organizovanej skupiny a obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými látkami, ktorá sa podieľala na pašovaní drog z Ekvádoru a Brazílie na Slovensko.
Podpredseda Demokratov Michal Kiča uviedol, že prostredníctvom fingovaných dodávok tuniakových konzerv alebo mangánovej rudy sa mali na Slovensko a ďalej do Európy dostať viac ako dve tony kokaínu. Na manipuláciu s ním sa mali využívať dokonca bagre.
Znemožnenie využitia výpovede kajúcnikov
Kiča upozornil, že rozloženie tejto skupiny bolo možné najmä vďaka spolupracujúcemu obvinenému. „Rozsudok nad obžalovanými ale teraz ohrozuje práve praktické znemožnenie využitia výpovede kajúcnikov v trestnom konaní, čo je dôsledkom koaličnej novely,“ zdôraznil Kiča.
Prípad svedka Slobodníka podľa Fica dokazuje, že kajúcnici boli zneužívaní
Demokrati tak upozorňujú, že novela Trestného zákona znemožňuje boj proti závažnej organizovanej kriminalite. Súčasne podotkli, že senát ŠTS, ktorý rozsiahlu medzinárodnú drogovú kauzu prejednáva, sa v stredu 28. januára obrátil na Ústavný súd SR a napáda protiústavnosť ustanovenia, ktoré znemožňuje využitie výpovede takzvaných kajúcnikov.
„Senát sudcu Milana Cisárika sa v mimoriadne kritickom podaní na Ústavný súd SR domáha vyslovenia jej protiústavnosti. Ustanovenie o kajúcnikoch označil za ústavne neakceptovateľný zásah do súdnej moci, absolútne deštrukčný prvok v procese dokazovania a nebezpečný počin zákonodarcu, ktorý značne oslabuje schopnosť štátu plniť svoje funkcie v oblasti trestnej politiky,“ spresnili Demokrati s tým, že ustanovenie o kajúcnikoch podľa súdu infikuje trestné konania, prelamuje zásadu voľného hodnotenia dôkazov a prirovnáva ho k čiernej diere vo vesmíre, ktorá spôsobuje kolaps dôkaznej situácie.
Závažnosť situácie
„Mimoriadne kritický tón podania len zdôrazňuje závažnosť situácie. Koalícia sa zavzdušňovala, že im pri kajúcnikoch ide o ochranu právneho štátu, ale opak je pravdou,“ povedal Kiča s tým, že v skutočnosti im išlo len ochranu svojich ľudí.
Žilinka napadol na Ústavnom súde zmeny vo využívaní kajúcnikov
„Ničia prácu slovenskej polície a jej európskych kolegov a fatálne ohrozujú bezpečnosť ľudí na Slovensku, na čo poukazujú už aj nezávislé súdy,“ dodal podpredseda Demokratov.
Strana v tejto súvislosti vyzvala vládnu koalíciu, aby zákon o kajúcnikoch, ktorý dáva zelenú obchodníkom s drogami, urýchlene zmenila. „Koalícia podhodila občanov na Slovensku organizovanému zločinu. A to len preto, aby ochránila svojich ľudí, ktorých z trestnej činnosti usvedčovali spolupracujúci obvinení,“ uzavrel podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.