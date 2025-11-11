Tatran Prešov má tretí pokus na prvé víťazstvo. Dočká sa proti súperovi z Dánska? - VIDEO

Tretí zápas a tretia šanca na prvé víťazstvo. Hádzanárov Tatrana Prešov čaká v utorok ďalší náročný duel v Európskej lige.
Po domácej remíze so švédskym Sävehofom (30:30) a prehre v nemeckom Hannoveri (28:40) sa zeleno-bieli predstavia opäť doma – privítajú dánsku Fredericiu HK. Zápas v Tatran handball aréne sa začne o 18.45 h.
Prešov držal krok iba v časti prvého polčasu. U favorita v Hannoveri prehral 28:40
Tréner Radoslav Antl verí, že jeho tím dokáže doma nadviazať na výkon proti Sävehofu a odohrať proti Dánom zápas hodný mena najúspešnejšieho slovenského klubu.
Pobiť sa o víťazstvo
„Čaká nás kvalitný súper. Určite favorit. My si ale doma nechceme spraviť hanbu. S chlapcami túžime uhrať dobrý výsledok. Chceme sa pobiť o víťazstvo a aj s prispením divákov snáď aj vyhrať. Vieme, že musíme podať výborný výkon v obrane, brankári musia chytať skvele a potrebujeme aj trochu šťastia. V Európskej lige nie je nič zadarmo,“ skonštatoval tréner prešovského tímu na oficiálnom klubovom webe.
Veľká škola
Zápasy na medzinárodnej scéne sú podľa Antla pre mladý tím zároveň veľká škola „Ukázalo sa, že s každým sa dá hrať, ale Európska liga je úplne iná úroveň, čo sa týka rýchlosti, dynamiky i kvality. Pre našich mladých hráčov sú to obrovské skúsenosti do budúcna,“ pokračoval Antl.
Pred druhým domácim vystúpením v Európskej lige pozýva aj fanúšikov, aby vytvorili čo najlepšiu atmosféru. „Atmosféra na domácich zápasoch je výborná, ale či príde 1500 alebo 3000 ľudí, je obrovský rozdiel. Chlapci to cítia a vedia to oceniť. Verím, že príde aspoň tých 3000 fanúšikov a chlapcov potlačia k výbornému výsledku. S pomocou našich fanúšikov môžeme v utorok Fredericiu prekvapiť,“ doplnil prešovský tréner.
Hádzanárska senzácia bola blízko. Prešov remizoval so Sävehofom v Európskej lige - VIDEO
Udržať si vysoký „level“
Optimisticky, ale aj s potrebným rešpektom pred súperom, sa na duel pozerá stredná spojka prešovského tímu Andrej Dobrkovič.
„Chceme uspieť a veríme si. Musíme si však udržať vysoký ´level´ počas celého zápasu. Fredericia je vynikajúci tím z jednej z najlepších líg sveta. Vlani hrali Ligu majstrov, takže skúsenosti majú. Poznáme svoje kvality, spoliehame sa na rýchlu hru a podporu zaplnenej arény. Verím, že sa dokážeme presadiť,“ uviedol legionár z Čiernej Ηory.