Tatran Prešov čaká odveta proti Dánom. Uvedomujeme si silu súpera, hlási tréner Antl

Rovnakého súpera hostili Šarišania v prvej polovici predchádzajúceho týždňa. Pred vlastnými fanúšikmi podľahli Dánom o sedem gólov 27:34, hoci v 9. minúte viedli 7:1.
Hádzanári Tatrana Prešov majú pred sebou už štvrté vystúpenie v Európskej lige mužov, v ktorom zabojujú o premiérový triumf v G-skupine. Zverenci trénera Radoslava Antla sa predstavia na palubovke dánskeho tímu Fredericia ΗK, duel ich čaká v utorok večer.

Rovnakého súpera hostili Šarišania v prvej polovici predchádzajúceho týždňa. Pred vlastnými fanúšikmi podľahli Dánom o sedem gólov 27:34, hoci v 9. minúte viedli 7:1.

„Aj keď sme doma prehrali a uvedomujeme si silu Fredericie i celej dánskej hádzanej, chceme v utorok naozaj zabojovať a pobiť sa o čo najlepší výsledok. Nebude to ľahké, uvidíme ešte v akom zložení nastúpime. Určite budeme bez Araxu a Mitošinku, ktorí ostali doma, uvidíme ako na tom budú Karlov a Ηernandez. Sami sme teda zvedaví, ale ideme sa pobiť o čo najlepší výsledok a nechať tam srdiečko,“ poznamenal na klubovom web kouč Antl.

Podľa krídelníka Damiána Mitaľa prešovský tím vie, čo ho čaká. „Rýchlu a behavú hádzanú s tvrdou obranou. Pozreli sme si na videu aj to, aké chyby sme robili, a prečo sa na nás tak ľahko dotiahli po tom super úvode na domácej palubovke. Budeme sa to snažiť zlepšiť,“ zhodnotil.

„Máme ešte priamo v dejisku nejaký tréning do zápasu, takže si prejdeme taktické veci a pôjdeme uhrať čo najlepší výsledok. Ak sa vyvarujeme inkasovaniu ľahkých gólov z protiútokov môžeme uhrať dobrý výsledok. Po ligovej výhre v Považskej Bystrici môžeme ísť do Dánska s čistou hlavou a určite sa pokúsime o čo najlepší rezultát,“ doplnil 20-ročný mladík.

