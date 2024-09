Víťazné ťaženie nekončí, Šramková zdoláva jednu súperku za druhou. V Pekingu sa predstaví v šestnásťfinále (video+foto)

Púť slovenskej tenistky Rebeccy Šramkovej na turnaji v Pekingu sa neskončila ani v 2. kole. Na podujatí kategórie WTA 1000 v ňom zdolala Rusku Jekaterinu Alexandrovovú za 141 minút 5:7, 6:4, 6:3.

V čínskej metropole dosiahla 27-ročná bratislavská rodáčka už štyri víťazstvá, keďže do hlavnej súťaže dvojhry žien sa dostala cez dvojkolovú kvalifikáciu.

V prvom sete mala Slovenka miernu prevahu od tretej hry, v ktorej brejkla súperku z Ruska. V desiatom geme pri servise Alexandrovovej viedla už 30:0 a dve loptičky ju delili od zisku setu, no svoje úsilie nedotiahla do konca. Dvakrát prišla o podanie a prehrala ho 5:7.

Druhý set mal podobný priebeh. Šramková brejkla ruskú hráčku v tretej hre a aj keď prišla o podanie v šiestom geme, zareagovala ďalším brejkom a set vyhrala 6:4.

V rozhodujúcom treťom sete slovenská tenistka ani raz neprišla o vlastné podanie a súperku brejkla hneď dvakrát. Najprv sa jej to podarilo v piatej hre a potom aj v deviatej, keď na postup ďalej využila hneď prvý z troch ponúknutých mečbalov.

Zaujímavosťou je, že Šramková v zápase získala vo svoj prospech záverečných osem loptičiek bez prerušenia.

Who can stop Rebecca Sramkova?! 🤯

A final in Tunisia, first career title in Thailand, and now Round 3 at the #ChinaOpen after 13 wins in 18 days! pic.twitter.com/2FRU8zwv9a

