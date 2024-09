Šramková pokračuje na víťaznej vlne aj v Číne. Pozrite si, s čím všetkým musí súperiť za posledné dva týždne (video)

Rodáčka z Bratislavy naďalej teší slovenských priaznivcov „bieleho športu“. Zaznamenala už desiate víťazstvo z ostatných 11 duelov. A to len v priebehu 14 dní.

Aktuálnu súperku Slovinku Tamaru Zidanšekovú zdolala aj v semifinále turnaja v thajskom Hua Hine. Uspela tak nad ňou už druhýkrát za tri dni.

Vo finále kvalifikácie si slovenská tenistka zmiera sily s Ruskou Polinou Kudermetovovou. Stretnutie sa odohrá už zajtra – v utorok 24. septembra.

Obrovské vzdialenosti

Náročný program si však môže vyžiadať svoju daň. Už počas prvého turnaja v dusnom tuniskom prostredí cítila únavu a mala bandáž na ľavej nohe.

V africkej krajine je o hodinu menej ako u nás. Následne sa presunula do Thajska, kde je naopak až o päť hodín viac. Vzdialenosť medzi týmito mestami je približne 11 600 kilometrov.

Presun musela zvládnuť od nedele 15. septembra do utorka 17. septembra, keď už musela nastúpiť na duel proti domácej hráčke. Rýchlo sa musela aklimatizovať a prispôsobiť inému časovému pásmu. Vyzeralo to, že môže hneď vypadnúť, no napokon sa stala kráľovnou celého turnaja.

Nepomohlo ani ošetrenie

V nedeľu 22. septembra ukončila turnaj behkendovým úderom, na ktorý sa jej protivníčka nezmohla. Týmto momentom získala prvý titul na profesionálnej úrovni WTA. Išlo o turnaj kategórie 250.

Už dnes odohrala ďalší zápas – proti spomínanej Zidanšekovej. Prvý set patril jednoznačne Slovenke – 6:2. V druhom sa viac darilo Slovinke a stav stretnutia dorovnala.

V rozhodujúcom dejstve dokonca viedla 3:2 na gemy, no Šramková otočila na 4:3. Za stavu 30:0 na body v prospech 27-ročnej bratislavskej rodáčky si Zidanšeková vyžiadala ošetrenie, zápas však už dohrať nedokázala a stretnutie musela „skrečovať“.

Každý jeden deň

V Pekingu je o šesť hodín viac ako na Slovensku, teda ešte o jednu navyše oproti tomu v Thajsku. Navyše po životnom úspechu musela okamžite cestovať takmer 4 400 kilometrov do hlavného mesta Číny.

Od 10. septembra, keď sa presunula do Tuniska, tak už dokopy precestovala vyše 17 900 kilometrov. Predpokladáme, že prvotné cestovanie bolo z Bratislavy.

Okrem náročného a zdĺhavého cestovania musela zvládnuť aj tri rôzne časové pásma, v ktorých ostala pre turnajové povinnosti.

Duel proti Kudermetovovej bude už Šramkovej dvanásty v priebehu 15 dní. Čo vyznieva ešte horšie je, že to bude šieste meranie síl v rade, keďže od štvrtka 19. septembra sa postavila na dvorec každý jeden deň.