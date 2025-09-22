Víťazná otočka v Trenčíne. Banská Bystrica stále neprehrala a vedie tabuľku - VIDEO

Jedno mužstvo zostáva aj po piatich kolách nového ročníka hokejovej extraligy stále bez prehry. Je ním HC Monacobet Banská Bystrica.
„Barani“ v priamom súboji o prvé miesto v tabuľke zvíťazili na ľade Trenčína 4:3, hoci po dvoch tretinách prehrávali 1:3. Nezabalili to a troma gólmi v rozpätí 14 minút predviedli víťaznú otočku.
Wojnar vysvetlil obrat
„V tretej tretine sme verili, že ak využijeme presilovku, ktorá sa nám ponúkla na jej začiatku, tak sa do toho zápasu vrátime. To sa aj stalo. Čakali sme, že súper znervóznie, to sa taktiež udialo, čo sme využili. Poprehadzovali sme v tretej tretine útoky, verili sme, že dáme tej hre i týmto spôsobom impulz. Podarilo sa,“ zhodnotil tréner Banskej Bystrice Vlastimil Wojnar na webe hc05.sk.
Jeho zverenci stratili v piatich zápasoch jediný bod za víťazstvo nad Žilinou 2:1 po predĺžení. Víťazný gól proti Trenčínu strelil skúsený útočník Tomáš Zigo, ktorý dva zo štyroch extraligových titulov získal práve v Banskej Bystrici.
„Nechceli sme to vzdať. Ukazuje sa, že v našom tíme je patričná sila. Myslím si, že si to všetko dobre sadlo, aj tie poskladané päťky, aj trénerský štáb. Verím, že to bude takto pekne ďalej pokračovať a budeme naďalej všetci spokojní,“ uviedol Zigo na klubovom webe Banskej Bystrice.
Rozbehnuté Košice
Zaujímavý zápas sa hral aj v Košiciach, kde úradujúci majster privítal úradujúceho šampióna základnej časti zo Spiša. Rozbehnutí Košičania nenechali nič na náhodu. Neobľúbeného súpera v derby zdolali 5:1 a po treťom víťazstve z piatich zápasov poskočili na tretie miesto v tabuľke.
„Vieme, čo máme hrať – poctivo z obrany a po prechode červenej to valcovať v útoku. Získavať puky v rohoch, posúvať to na obrancov a strieľať s dorážkami. Máme štyri vyrovnané útoky, ktoré rotujeme a všetci sme v správnom tempe,“ zhodnotil útočník Patrik Rogoň na klubovom webe Košíc.
Fanúšikovia sa bavia
„Je super, že dávame góly a vyhrávame zápasy. Čím viac gólov, tým viac sa fanúšikovia bavia. Podstatné sú však body a k tým sa dá dopracovať aj s nižším počtom gólov,“ uviedol ďalší košický strelec gólu Peter Repčík.
Prvýkrát Zvolen
V nedeľňajšom 5. kole doma zvíťazil aj Slovan nad Prešovom 4:0 a Žilina nad Popradom 4:3. Prvé víťazstvo v sezóne si uchmatli hráči Zvolena po triumfe v Liptovskom Mikuláši 5:2.
Dvoma gólmi hosťom pomohol fínsky útočník Joona Jääskeläinen, ktorý len pred pár dňami podpísal kontrakt pod Pustým hradom a už má na konte 4 body (2+2).