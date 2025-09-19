Banská Bystrica a Trenčín naďalej bez prehry. Nitru opäť potiahol mladý Chrenko. Žiaril aj Petráš

Hokejisti Banskej Bystrice a Trenčína sú v slovenskej najvyššej súťaži Tipsport lige 2025/2026 naďalej neporazení. V piatkovom 4. kole uspeli „barani“ na svojom ľade so Žilinou 2:1 po predĺžení a udržali si post lídra. O triumfe korčuliarov spod Urpína rozhodol svojim piatym gólom v novej sezóne kanadský útočník Carter Turnbull.
Spokojný Wojnar i Bartovič
„Bol to zatiaľ náš najťažší zápas, úrovňou pripomínajúci českú extraligu. Za dva body sme radi, pretože Žilina je kvalitná a myslím si, že bude hrať hore. Teší ma aj forma našich gólmanov. Dnes nás pre zmenu podržal Vitols,“ povedal pre klubový web tréner domáceho tímu Vlastimil Wojnar, ktorý narážal na skvelé výkony brankára Rabčana v úvodných troch stretnutiach.
Spokojnosť s výkonom svojho tímu i brankára vyslovil aj hosťujúci kouč Milan Bartovič. „Stretli sa dve mužstvá, ktoré hrajú v úvode sezóny dobrý hokej. Priebeh duelu tomu zodpovedal. My sme za stavu 1:1 nevyužili dobrú šancu, no i tak ďakujem chalanom za zodpovedný výkon. Kredit si zaslúži aj Lacouvée.“
Fazóna Trenčanov pokračuje
Vo víťaznom duchu pokračujú aj „vojaci“ z Trenčína. Tí uspeli na ľade nováčika z Prešova v pomere 3:1. O góly Dukly sa postarali Hatala, Šiška a Leskinen. Zaujímavosťou je, že v nedeľňajšom 5. kole na seba narazia pod hradom Matúša Čáka práve Trenčiania a Banskobystričania, teda dvaja doteraz „neporazení“.
Chrenko znova v epicentre
Zo zisku troch bodov sa radovali aj hokejisti Nitry, ktorí doma zvíťazili nad Liptovským Mikulášom 5:2. Ďalší vydarený zápas absolvoval 17-ročný nitriansky útočník Tomáš Chrenko. Slovenská nádej najbližšieho draftu NHL zaznamenal gól i asistenciu a nadviazal na „demitrovku“ zo súboja na Slovane. Chrenkovi veľmi dobre sekundoval ďalší mladíci Nemec a Molnár, ktorí takisto zaznamenali dva kanadské body.
Slovan zatiaľ zaberá iba vonku
Druhú výhru v sezóne a opäť na ľade súpera si pripísal bratislavský Slovan. „Belasí“ triumfovali vo Zvolene 5:3, pričom o dva góly sa postaral reprezentant Takáč. Strelecky sa presadili i Elson, Varga a Dmowski. Zvolenčania sú nečakae po štyroch odohraných dueloch na chvoste tabuľky so ziskom jediného bodu.
Na východe hrdinami Rapáč a Petráš
Piatkový program spojil do vzájomných duelov aj kluby z východu Slovenska. Spišská Nová Ves uspela doma s Michalovcami. O výhre 2:1 rozhodol dvomi gólmi v presilovke kapitán „rysov“ Richard Rapáč.
Ešte viac sa darilo Samuelovi Petrášovi z Košíc, ktorý hetrikom pomohol úradujúcemu majstrovi k víťazstvu 5:2 v Poprade. „Oceliarom“ vyšla predovšetkým hra v početnej výhode, keďže štyri z piatich gólov zaznamenali práve v presilovke. Štvorbodový zápas zaevidovali útočníci Petráš a Chovan.