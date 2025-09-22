Zámorský expert: Štvrtá sezóna by mohla byť pre Slafkovského prelomová v drese Montrealu

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský vstupuje do prvej sezóny svojho osemročného kontraktu v hodnote 60,8 milióna dolárov, ktorý podpísal počas tohto leta. Tím Montreal Canadiens však bude potrebovať, aby Slafkovský spravil ďalší krok vo svojom vývoji, ak sa „Habs“ chcú začleniť medzi popredné kluby Východnej konferencie zámorskej NHL.
Slafkovský zaznamenal výrazný pokrok v sezóne 2023/2024, keď strelil 20 gólov a získal 50 bodov v 82 zápasoch. Minulá sezóna však nepriniesla výrazné zlepšenie, keď nazbieral 51 bodov, čo bolo len o bod viac, hoci odohral o tri zápasy menej.
V tretej sezóne sa však Slafkovský etabloval ako kľúčový hráč prvej formácie po boku Nicka Suzukiho a Colea Caufielda, pričom využíval svoju fyzickú zdatnosť.
Bude pod tlakom
Zámorský novinár Massimo Baruffa upozornil, že napriek dobrému začiatku tretej sezóny, keď získal osem bodov v prvých desiatich zápasoch, jeho forma upadla a v ďalších 30 zápasoch zaznamenal len 15 bodov.
V druhej polovici sezóny sa však vrátil k svojej predchádzajúcej úrovni, keď v posledných 39 zápasoch strelil 14 gólov a získal 28 bodov, pričom v tíme patril k najlepším v počte „hitov“.
Juraj Slafkovsky travaille beaucoup son lancer sur réception ce matin avec Ivan Demidov.#GoHabsGo#Demidov#Slafkovskypic.twitter.com/aD1ybZJzP8
— Patrick Guillet (@PatouInfo) September 9, 2025
„Slafkovský má talent, je veľký, zručný a fyzický, aby bol vynikajúcim power forwardom, ale musí to ukázať konzistentne počas celej sezóny,“ povedal Baruffa a dodal: „Očakávame, že bude pokračovať v trende z konca minulej sezóny, kde produkoval tempo na úrovni 30 gólov a 60 bodov. Ak sa mu to podarí, Canadiens budú mať jednu z najlepších formácií v NHL.“
Baruffa zároveň poznamenal, že Slafkovský bude pod veľkým tlakom. „Ale má skúsenosti a teraz musí ukázať, že je pripravený byť lídrom,“ dodal.
Zapnúť už v kempe
Tréner Montrealu Martin St. Louis minulý týždeň povedal, že Slafkovský musí zapnúť už v tréningovom kempe, nie až v polovici sezóny. Samotný hráč priznal, že v minulých sezónach mu chýbala konzistentnosť a plné nasadenie od samého začiatku.
„Možno som sa nevenoval všetkému, čo som mal, a začal som to robiť až v polovici sezóny,“ povedal slovenský útočník podľa webu sportsnet.ca. Tvrdí, že jeho cieľom je hrať tvrdo, využívať svoju fyzickú silu, správne sa rozhodovať a streliť čo najviac gólov.