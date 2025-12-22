Víťazná otočka mladých Slovákov proti Lotyšom v príprave na MS do 20 rokov

Slovenskí hokejisti do 20 rokov zvíťazili nad Lotyšmi 3:1 v príprave na majstrovstvá sveta v USA.
HOKEJ: Slovensko - Lotyšsko
Slovenskí hokejisti zvládli prvý prípravný zápas pred MS do 20 rokov v USA a Lotyšov zdolali 3:1. Foto: www.hockeyslovakia.sk
Slovenské hokejové nádeje majú za sebou prvý z dvojice prípravných zápasov pred majstrovstvami sveta do 20 rokov v USA. Bol víťazný.

V meste Bemidji Slováci zdolali Lotyšov 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) a dobre sa naladili pred štartom svetového šampionátu. V pondelok čaká na Slovákov záverečný prípravný zápas proti Čechom.

Dvadsaťdva minút trvalo, kým slovenskí hokejisti strelili Lotyšom prvý gól. V presilovej hre sa tešil Tobias Pitka, ktorý ako správny kapitán za stavu 0:1 zavelil do boja. To preto, že on a jeho spoluhráči už od ôsmej minúty prehrávali po presilovkovom zásahu Markussa Sieradzkisa.

Chrenkov víťazný gól

Rozhodujúci moment zápasu prišiel v úvode tretej tretiny. Tomáš Chrenko sa po presnej prihrávke Andreasa Straku ocitol sám pred brankárom Nilsom Maurinšom a nezaváhal. Slováci sa mohli oprieť aj o spoľahlivý výkon brankára Michala Prádela. Dvakrát mu pomohla konštrukcia bránky. Víťazstvo 3:1 spečatil gólom do prázdnej bránky Tobias Tomík.

„Dostali sme síce gól v oslabení, ale potom sme predviedli spoľahlivý výkon a dotiahli sme zápas do víťazného konca. Ja som sa cítil dobre celý zápas. Lotyši mali nepríjemné situácie, dvakrát mi pomohla aj konštrukcia bránky, ale to k tomu patrí,“ povedal slovenský kapitán Pitka podľa webu Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Tréner Peter Frühauf poukázal na to, že v Lotyši mali na rozdiel od jeho zverencov v nohách už jeden prípravný zápas proti Čechom, ktorý prehrali 2:3 až po predĺžení.

Správna tímová reakcia

„Vedeli sme, že budú vďaka tomu zápasu sebavedomejší a viac rozbehnutí. Presne to sa ukázalo v prvej tretine, hrali sme šesť minút v oslabení, čo nás zo začiatku brzdilo. Riešili sme reakciu nášho tímu na to, či dostaneme prvý gól a keď ho dáme. Tá reakcia bola veľmi správna. Od druhej tretiny sme zlepšili forček, začali sme sa lepšie hýbať a boli sme sebavedomejší v útočnom pásme. Myslím si, že aj napriek tomu, že Lotyši stále hrozili, zápas sme mali pod kontrolou,“ skonštatoval Frühauf.

O tri dni proti Švédom

Na Slovákov čaká ostrý vstup do svetového šampionátu v A-skupine v americkom St. Paul 26. decembra proti Švédom. Hrať sa začne o 19.00 h SEČ. O deň neskôr si slovenskí hokejisti zmerajú sily s Nemcami. Potom majú dva dni voľna a v posledných dvoch dňoch kalendárneho roka Slováci nastúpia proti domácim Američanom a Švajčiarom.

