Nitra si zamilovala kanadský hokej pred 100 rokmi. Proti Banskej Bystrici nastúpi v retro svetroch - FOTO

Dňa 20. decembra 1925 si hokejisti AC Nitra v Banskej Bystrici mali zahrať vtedy populárny bandy hokej, no napokon si zmerali sily v tom kanadskom.
„Hokejku držia prvýkrát oboma rukami a loptičku nahrádza puk, vtedy nazývaný „šajbňa“. V čase, keď neexistovala televízia a o internete nikto ani nesníval, si Nitrančania nevedeli predstaviť, ako tá „Kanada“ vôbec vyzerá. Nový štýl si ich okamžite získal a zapustil pod Zoborom korene natrvalo. Výsledok zápasu dobová tlač, žiaľ, nezaznamenala a dnes už nikto z aktérov nežije,“ píše na svojom webe HK Nitra.
A práve „corgoni“ si o o 17.30 h zahrajú doma proti Banskej Bystrici, akoby to bol osud. Takmer na deň presne ako pred sto rokmi.
Dvojnásobný slovenský majster spod Zobora sa tak predstaví v retro pletených svetroch, ktoré budú slúžiť ako provizórne dresy.
„Uvidíme, ako to zvládneme. Vyzerá to veľmi pekne, ale ako sa v tom hráči budú cítiť, to je iná reč. To prezradí až zápas,“ zamyslel sa asistent trénera Nitry Dušan Milo.
Po výhre vo Zvolene je otázny štart centra Michala Krištofa. Podľa jeho zdravotného stavu sa uvidí, či v súboji nastúpi.
„Corgoni“ chcú vlastných fanúšikov na Vianoce potešiť výhrou nad „baranmi“. „Najlepšie je vyhrávať stále, ak sa to aj nedarí, určite by sme radi vyhrávali doma, pred našimi divákmi. Sme si vedomí, že domáce výkony a výsledky majú vplyv na nastavenie divákov. Samozrejme, veľmi radi by sme ich potešili troma bodmi a dobrou hrou. Bystrica má svoj štýl, prídu sem s vedomím, že uspeli v Trenčíne a doma vysoko vyhrali so Slovanom. Nebude to ľahký duel, ale ako som povedal, potrebujeme zabrať na našom ľade,“ dodal Milo pre klubovú webstránku.
V tabuľke je vyššie Nitra, ktorá o bod zaostáva pred vedúcim Slovanom Bratislava. Banskobystričania sú na piatom mieste, no majú zápas k dobru.