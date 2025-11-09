Kresťanský dídžej Padre Guilherme prilákal do centra Košíc viac ako 25-tisíc návštevníkov – VIDEO, FOTO

Kresťanský dídžej Padre Guilherme prilákal v sobotu (8. novembra) večer do centra Košíc viac ako 25-tisíc návštevníkov. Techno párty pod holým nebom sa konala pred Dómom sv. Alžbety.
Ako informovalo mesto Košice, zástupy návštevníkov sa tiahli od Národného divadla Košice, temer až po koniec Alžbetinej ulice. „Podujatie bolo súčasťou Jubilejného stretnutia mladých pri príležitosti 75. narodenín arcibiskupa Bernarda Bobera. Ďakujeme všetkým organizátorom, partnerom, dobrovoľníkom a bezpečnostným zložkám za skvelú prácu a nezabudnuteľný večer,“ uviedla samospráva.
Vyše 25-tisíc návštevníkov si v centre metropoly východu vypočulo skladby ako Hallelujah, Ave Maria, Ameno, Freed from Desire či Don’t Stop Me Now.
Odzneli ale aj slovenské piesne, napríklad Kračok ľaliový a kresťanská pieseň Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel. Portugalský kňaz a najznámejší kresťanský DJ na svete v nich prepojil techno s duchovnými odkazmi, výsledkom bolo posolstvo radosti a nádeje. „Pred jeho vystúpením sa o rozohratie publika postarala slovenská skupina Godzone,“ priblížilo mesto s tým, že súčasťou večera boli aj svetelné efekty, laserová show a veľkoplošné obrazovky.
Odznel aj videopríhovor pápeža Leva XIV. adresovaný jubilujúcemu košickému arcibiskupovi Bernardovi Boberovi, ktorý oslávil 75. narodeniny. „Nezabúdajte žiť život naplno. Nenechávajte si ho na starobu,“ odkázal zhromaždeným samotný Bober. Na koncert nechýbala ani polícia. Ako uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, policajti boli priamo medzi ľuďmi, ktorým radili, informovali ich a dohliadali na bezpečný priebeh podujatia.