Vianoce s veľkým príbehom: Počas sviatkov vstupuje do kín Kráľ kráľov

Sú to príbehy o láske, odpustení a nádeji, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Práve v tomto duchu prichádza už budúci týždeň do kín animovaný film Kráľ kráľov.
Príbeh filmu sa začína večerným rozhovorom otca so synom. Otec mu pred spaním začne rozprávať najväčší príbeh všetkých čias. V tej chvíli sa detská predstavivosť mení na bránu do minulosti a obyčajná izba sa premieňa na starovekú Judeu.
Chlapec sa stáva tichým svedkom udalostí, ktoré formovali dejiny. Sleduje Ježiša od jeho prvých stretnutí s učeníkmi, cez kázne a podobenstvá, až po zázraky, ktoré sa pred jeho očami odohrávajú ako živé obrazy. Vidí uzdravenia chorých, utíšenie búrky jediným slovom aj premeny ľudí, ktorí v stretnutí s Ježišom nachádzajú odvahu, nádej a nový zmysel života.
Kráľ kráľov tak nie je len sledom biblických udalostí, ale osobnou cestou dieťaťa k pochopeniu, že viera je predovšetkým vzťah a že skutočný príbeh pokračuje v každodenných rozhodnutiach každého z nás.
Príbeh pre celú rodinu
V období Vianoc, keď sa najčastejšie hovorí o Ježiškovi, tradíciách a pôvode sviatkov, film Kráľ kráľov ponúka rodičom aj deťom spoločný zážitok a prirodzený priestor na rozhovor. Deťom zrozumiteľným jazykom približuje pravý význam Vianoc a dospelým pripomína, ako sa hodnoty prenášajú z jednej generácie na druhú.
Film je inšpirovaný rozprávačským štýlom Charlesa Dickensa a spája klasické rozprávanie s modernou animáciou. Výsledkom je vizuálne bohatý, emocionálne silný a nadčasový príbeh, ktorý osloví malých aj veľkých divákov bez ohľadu na vek.
Výnimočné hlasy aj vizuálne efekty
Za vznikom filmu Kráľ kráľov stojí režisér a scenárista Seong-ho Jang, ktorý tomuto projektu venoval takmer desať rokov života. Už od samotného začiatku vedel, že ak má vzniknúť animovaný film s kvalitou, akú si predstavoval. Seong-ho Jang má skvelé odborné zázemie v oblasti vizuálnych efektov, a tak po technickej stránke vytvoril film svetovej úrovne. „Vážim si reakcie divákov, pretože práve tie sú pre mňa tou najväčšou odmenou. Mimoriadne hrdý som najmä vtedy, keď ľudia s prekvapením zistia, že film vznikol v Kórei a uvedomia si, že príbeh viery dokáže spájať kultúry aj kontinenty,“ prezradil režisér.
Silný príbeh dopĺňa aj výnimočné herecké obsadenie. V pôvodnom znení prepožičali filmu svoje hlasy niektoré z najväčších hollywoodskych mien. Ježiša nahovoril Oscar Isaac a v ďalších úlohách sa predstavia Uma Thurman, Pierce Brosnan, Ben Kingsley či Kenneth Branagh.
Rovnako veľká pozornosť bola venovaná slovenskému dabingu, ktorý zabezpečuje, aby film pôsobil prirodzene a emotívne aj pre domácich divákov. V slovenskej verzii účinkujú Přemysl Boublík, Martin Mňahončák, Ján Galovič, Jonáš Dóda, Martin Hronský alebo Peter Rúfus, ktorí svojim hlasom dodávajú postavám cit, hĺbku a zrozumiteľnosť pre deti aj dospelých.
Celovečerný animovaný film Kráľ kráľov prichádza do slovenských kín v distribúcii Continental film počas najväčších kresťanských sviatkov. Premiéra je naplánovaná na 25. decembra. Už budúci týždeň tak diváci dostanú príležitosť vstúpiť do kina a zažiť veľký príbeh, ktorý jednoducho patrí k Vianociam.
Informačný servis