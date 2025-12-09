Deti ešte stále majú šancu poslať list Ježiškovi. Do kedy to musia stihnúť?

Deti už poslali Ježiškovi takmer 80-tisíc listov, tie, ktoré neposlali, ešte stále majú šancu. Informovala o tom Slovenská pošta. Vianočná pošta odštartovala pred mesiacom svoj 27. ročník. Aby však Ježiško stihol odpísať každému, listy a pohľadnice treba poslať na adresu 999 99 Ježiško najneskôr 16. decembra.
Ježiško deťom odpovie aj s darčekom
Deti zo Slovenska aj zahraničia odoslali už takmer 80-tisíc prianí, kresieb a odkazov. Aj tento rok platí, že každému, kto uvedie správnu spiatočnú adresu, Ježiško odpovie buď v slovenčine, angličtine či Brailovom písme. Súčasťou Ježiškovej odpovede bude aj malý darček.
Koberec na ploché nohy, detektor lži či zdravie pre celú rodinu. Deti majú v liste Ježiškovi aj netradičné želania
„Ježiško okrem listov a pohľadníc dostáva aj množstvo kresieb, spomedzi ktorých budú vybraté námety na budúcoročnú vianočnú známku. Aby boli kresby zaradené do výberu, je potrebné, aby deti poslali kresbu na samostatnom hárku papiera, uviedli meno, vek a adresu, odkiaľ pochádzajú. Listy Ježiškovi stačí poslať na adresu „999 99 Ježiško“ najneskôr do 16. decembra 2025, aby Ježiško stihol odpísať do Vianoc,“ spresnila Slovenská pošta.
Ako list správne odoslať?
Listy deti môžu odoslať so správnou poštovou známkou z ktorejkoľvek pošty, vhodiť ich do ľubovoľnej poštovej schránky, či ich podať cez BalíkoBOX. „Pohľadnice s motívom Vianočnej pošty sú stále dostupné na každej pošte bezplatne. Využite aj službu Moja pohľadnica, kde si jednoducho online vytvoríte pohľadnicu s vlastnou fotografiou alebo jedným z vianočných motívov. Po úhrade poštovného online sa pošta postará o tlač aj doručenie priamo Ježiškovi,“ doplnila pošta.
Slovenská pošta spája praktickú službu s originálnym darčekom, ľudia si môžu vytvoriť vlastnú známku
Všetky podrobné informácie sú dostupné a stránke www.vianocnaposta.sk. Ani tento rok nechýba vianočná audiorozprávka, odkazujúca na myšlienku inklúzie a posolstvo spolupatričnosti. Rozpráva totiž príbeh o nevidiacom dievčatku a splnenom vianočnom želaní. Pre deti je na stránke pripravená aj maľovanka, ktorá sa dá stiahnuť, vytlačiť a vyfarbiť podľa predlohy či podľa vlastnej fantázie.