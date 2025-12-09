Deti ešte stále majú šancu poslať list Ježiškovi. Do kedy to musia stihnúť?

Aj tento rok platí, že každému, kto uvedie správnu spiatočnú adresu, Ježiško odpovie. 
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
POŠTA: Otvorenie Vianočnej pošty
Vianočná známka, obálka prvého dňa (FDC) a list počas otvorenia 25. ročníka Vianočnej pošty (Napíš list Ježiškovi). Bratislava. Bratislava, 22. november 2023. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Deti už poslali Ježiškovi takmer 80-tisíc listov, tie, ktoré neposlali, ešte stále majú šancu. Informovala o tom Slovenská pošta. Vianočná pošta odštartovala pred mesiacom svoj 27. ročník. Aby však Ježiško stihol odpísať každému, listy a pohľadnice treba poslať na adresu 999 99 Ježiško najneskôr 16. decembra.

Ježiško deťom odpovie aj s darčekom

Deti zo Slovenska aj zahraničia odoslali už takmer 80-tisíc prianí, kresieb a odkazov. Aj tento rok platí, že každému, kto uvedie správnu spiatočnú adresu, Ježiško odpovie buď v slovenčine, angličtine či Brailovom písme. Súčasťou Ježiškovej odpovede bude aj malý darček.

Ježiško okrem listov a pohľadníc dostáva aj množstvo kresieb, spomedzi ktorých budú vybraté námety na budúcoročnú vianočnú známku. Aby boli kresby zaradené do výberu, je potrebné, aby deti poslali kresbu na samostatnom hárku papiera, uviedli meno, vek a adresu, odkiaľ pochádzajú. Listy Ježiškovi stačí poslať na adresu „999 99 Ježiško“ najneskôr do 16. decembra 2025, aby Ježiško stihol odpísať do Vianoc,“ spresnila Slovenská pošta.

POŠTA: Otvorenie Vianočnej pošty 2025
Vianočná známka na obálke prvého dňa (FDC) počas otvorenia 27. ročníka Vianočnej pošty v Rajeckej Lesnej. Rajecká Lesná, 8. november 2025. Foto: SITA/Slovenská pošta

Ako list správne odoslať?

Listy deti môžu odoslať so správnou poštovou známkou z ktorejkoľvek pošty, vhodiť ich do ľubovoľnej poštovej schránky, či ich podať cez BalíkoBOX. „Pohľadnice s motívom Vianočnej pošty sú stále dostupné na každej pošte bezplatne. Využite aj službu Moja pohľadnica, kde si jednoducho online vytvoríte pohľadnicu s vlastnou fotografiou alebo jedným z vianočných motívov. Po úhrade poštovného online sa pošta postará o tlač aj doručenie priamo Ježiškovi,“ doplnila pošta.

Všetky podrobné informácie sú dostupné a stránke www.vianocnaposta.sk. Ani tento rok nechýba vianočná audiorozprávka, odkazujúca na myšlienku inklúzie a posolstvo spolupatričnosti. Rozpráva totiž príbeh o nevidiacom dievčatku a splnenom vianočnom želaní. Pre deti je na stránke pripravená aj maľovanka, ktorá sa dá stiahnuť, vytlačiť a vyfarbiť podľa predlohy či podľa vlastnej fantázie.

