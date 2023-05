Viac než polovica Slovákov považuje verejnú správu v štáte za pomalú, prieskum Európanov ukázal témy ktoré je potrebné riešiť

Viac než polovica Slovákov, 57 percent, považuje verejnú správu v štáte za pomalú. Vyplýva to z rýchleho Eurobarometra, ktorý uskutočnili telefonicky od 3. do 18. apríla. Zúčastnilo sa na ňom 25 631 respondentov z 27 členských štátov Únie.

Názor Slovákov

Menej byrokratická by verejná správa mala byť podľa 60 percent respondentov na Slovensku. Bezmála 80 percent z nich si myslí, že reformy sú najväčšmi potrebné v oblasti verejného zdravotníctva. Ďalších 60 percent sa priklonilo k tomu, že takouto oblasťou je školstvo a vyše 40 percent si myslí, že je to oblasť rodiny, bývania a sociálnej ochrany.

Podľa 44 percent Slovákov by Európska únia (EÚ) mohla svojim členským štátom poskytnúť finančnú podporu na reformy a o percento menej opýtaných si myslí, že by im mohla pomôcť pri kreovaní a výkone reforiem poznatkami a odbornými znalosťami. Viac ako 40 percent slovenských respondentov je tiež toho názoru, že únia by mohla posilniť výmenu overených postupov medzi svojimi členmi.

Európania sa zhodujú

Tento názor zdieľa 42 percent Európanov. To, že by EÚ mohla členským štátom poskytovať finančnú podporu, a tiež poznatky a odborné znalosti na reformy si myslí zhodne po 34 percent respondentov z EÚ. Podľa viac ako 30 percent opýtaných Európanov by únia mohla členským štátom pomáhať aj so zlepšovaním zručností a kompetencií v ich verejnej správe.

Vyše 45 percent respondentov zastáva názor, že verejná správa v ich štáte je pomalá, zložitá a zaťažujúca. Viac než polovica opýtaných súhlasí s tým, že na zvýšenie dôvery vo verejnú správu by mala byť menej byrokratická a 44 percent uviedlo, že by mala byť aj transparentnejšia. Potrebu reforiem vnímajú Európania najviac v oblasti verejného zdravotníctva, ktorú uviedlo 56 percent z nich, a tiež v oblasti vzdelávania, ktorú uviedla polovica respondentov.