Viac ako 60 % Američanov si želá víťazstvo Ukrajiny v boji proti ruskej agresii

Podiel stúpencov dodávok amerických zbraní Kyjevu medziročne stúpol o deväť percentuálnych bodov.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Zbombardovaný pravoslávny kostol v ukrajinskom meste Kosťantynivka. Foto: Oleg Petrasiuk/24. mechanizovaná brigáda Ukrajiny via AP
Viac ako 60 percent Američanov podporuje poskytovanie amerických zbraní Ukrajine v boji proti ruskej agresii a chce, aby Ukrajina vo vojne zvíťazila. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, vyplýva z prieskumu Nadácie a inštitútu Ronalda Reagana.

Ukrajina by mala vojnu vyhrať podľa 62 percent opýtaných. Zároveň 64 percent je za dodávky amerických zbraní Kyjevu, čo je o deväť percentuálnych bodov viac ako v minulom roku. Podľa prieskumu sa podpora NATO v USA zvýšila na rekordných 68 percent.

Prieskum uskutočnili od 23. októbra do 3. novembra na vzorke 2 507 respondentov.

