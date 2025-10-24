Venezuelský vodca odkázal USA: Žiadnu šialenú vojnu, prosím!

Venezuelský vodca Nicolás Maduro varoval pred „šialenou vojnou“ v čase, keď rastúce napätie vyvolala stupňujúca sa vojenská protidrogová operácia Spojených štátov. Jeho vyjadrenie prišlo po tom, ako prezident USA Donald Trump oznámil, že schválil tajnú operáciu proti Venezuele v rámci vojenskej kampane zameranej na obchodníkov s drogami. Podľa Washingtonu sa ich činnosť sústreďuje v Karibiku a Tichomorí.
„Áno mieru, áno mieru navždy, mieru navždy. Žiadnu šialenú vojnu, prosím!“ povedal vo štvrtok Maduro.
Spojené štáty v rámci protidrogovej operácie nasadili vojenské lietadlá s technológiou stealth a námorné lode. Zatiaľ však nezverejnili dôkazy o tom, že ich ciele, teda osem člnov a poloponorné plavidlo, skutočne pašovali drogy.
Napätie medzi Venezuelou a USA stúplo, Maduro vyzval na dialóg s Washingtonom
Podľa údajov agentúry AFP, ktoré vychádzajú z amerických štatistík, si americké útoky, ktoré sa začali 2. septembra, vyžiadali najmenej 37 obetí na životoch. Regionálne napätie v dôsledku tejto kampane vzrástlo, pričom Maduro obvinil Washington, že sa usiluje o zmenu režimu.
Minulý týždeň Trump oznámil, že schválil tajné operácie CIA proti Venezuele a zvažuje útoky na údajné drogové kartely na pevnine. Šéf Bieleho domu obviňuje Madura z riadenia drogového kartelu, čo venezuelský líder popiera.