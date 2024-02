Zelené investície budú môcť získať mimoriadnu štátnu podporu, Ficova vláda o nej rokovala zrýchlene 

Investície v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo získajú dodatočnú podporu. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o regionálnej investičnej pomoci, o ktorej poslanci parlamentu rokovali zrýchlene.

Nová legislatíva reaguje na vojnu na Ukrajine, ktorá so sebou priniesla aj potrebu znižovania závislosti Slovenska od fosílnych palív a podporu energie z obnoviteľných zdrojov či dekarbonizácie priemyslu.

Prebiehajú rokovania

„Ambíciou novely nie je komplexne riešiť transformáciu hospodárstva Slovenskej republiky, ale zavedením mimoriadnej investičnej pomoci motivovať investorov pôsobiacich v oblasti výroby batérií, solárnych panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel, elektrolyzérov a vybavenia na zachytávanie a uskladnenie oxidu uhličitého k umiestneniu nových investícií na našom území,“ objasnilo Ministerstvo hospodárstva SR.

Rezort zdôrazňuje, že aktuálne rokuje s niekoľkými investormi strategického významu, ktorí zvažujú umiestnenie svojej investície na našom území, avšak svoje rozhodnutie podmieňujú vysokou mierou právnej istoty vo vzťahu k mimoriadnej investičnej pomoci.

Zameranie novej legislatívy

„Je vysoký predpoklad, že absencia možnosti jej poskytnutia by znamenala, že investori by sa už v počiatočných fázach rokovaní rozhodli svoju investíciu na území Slovenskej republiky neumiestniť,“ konštatuje ministerstvo. Skrátené legislatívne konanie preto navrhlo z dôvodu značných hospodárskych škôd, ktoré nám hrozia v prípade, ak by novela nebola prijatá v čo najskoršom termíne. Slovensko by tak mohlo prísť potenciálne o investície vo výške niekoľkých miliárd eur.

Nová legislatíva sa zameriava na vytýčenie špecifických pravidiel a podmienok pre mimoriadnu investičnú pomoc, pričom vo všetkých ostatných aspektoch aplikuje pravidlá a podmienky poskytovania klasickej regionálnej investičnej pomoci. Tento prístup zvolil rezort z dôvodu efektívne nastaveného systému poskytovania pomoci, veľkej podobnosti regionálnej a mimoriadnej investičnej pomoci a pre čo najrýchlejšie zavedenie uvedenej podpory do praxe.