ÚRSO upozorňuje odberateľov energií na uzatváranie zmlúv po telefóne, eviduje veľký nárast neférových obchodných praktík

Spotrebitelia energií by si mali dať pozor na telefonicky uzatvárané zmluvy. Upozorňuje na to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ako informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz, odberatelia by si mali dávať pozor na telefonicky uzatvárané doplnkové služby k zmluvám o dodávke elektriny alebo plynu.

V poslednej dobe totiž regulátor eviduje veľké množstvo podnetov zameraných najmä na formy a spôsob zazmluvnenia takýchto služieb.

Problém zmlúv o doplnkových službách

Mnoho odberateľov, hlavne tých skôr narodených, sa podľa ÚRSO v obave “odpojenia“ od dodávky elektriny alebo plynu zaviaže k službe, ktorú možno ani nepotrebuje, ale ňou chce prispieť k hodnotnému cieľu, napríklad k ochrane životného prostredia.

Takáto zmluva na doplnkové služby väčšinou nemá žiadny vplyv na samotnú zmluvu o dodávke elektriny či plynu, ale odberateľa zaviaže k pravidelnej mesačnej platbe. „Avšak povinnosť pravidelných platieb alebo podmienky viazanosti neboli vždy odberateľovi úplne jasne a zrozumiteľne komunikované, resp. ich odberateľ vôbec nepochopil,“ dodal Igaz.

„Mnohí dotknutí odberatelia nám po uzavretí obdobnej zmluvy komunikujú, že si mysleli, že ide o jednorazový príspevok, prípadne, že nevedeli, že budú za službu platiť mesačné poplatky. Niektorí si mysleli, že ich pomoc bude vykrývaná priamo z úhrady mesačnej preddavkovej platby za bežnú dodávku energie tak, že časť peňazí z ich platby bude adresne pokrývať spomínaný účel,“ dodal predseda ÚRSO Andrej Juris.

Odstúpiť od nich nemusí byť jednoduché

Od zmlúv na doplnkové služby nie je jednoduché odstúpiť. Môžu obsahovať zmluvné ustanovenia, ktoré nie sú koncipované v prospech odberateľa, napríklad viacročná viazanosť alebo zmluvné pokuty. „Je veľmi dôležité, aby si bol každý občan vedomý toho, akú doplnkovú službu si objednáva a koľko a ako dlho za ňu bude platiť,“ doplnil Igaz.

ÚRSO odberateľom odporúča, aby si pri zvažovaní ponuky doplnkových služieb prečítali vždy to, čo podpisujú, nechali si vysvetliť aj viackrát podmienky poskytnutia služby, nepodpisovali, respektíve nesúhlasili s niečím, len preto, že nemajú čas tomu venovať dostatok pozornosti a naštudovať si “drobné písmená“ v predložených dokumentoch.

Odberatelia by sa vždy mali opýtať, či sa niečo zmení s cenou alebo podmienkami zazmluvnenej dodávky elektriny alebo plynu, ak zmluvu na doplnkovú službu nepodpíše.

Neférové obchodné praktiky

„Úrad považuje problematiku neférových obchodných praktík voči tým najzraniteľnejším odberateľom za veľmi aktuálny problém a snaží sa preto v zmysle svojich kompetencií poskytovať občanom maximálnu pomoc – či už osvetou, informovaním a varovaním alebo poskytnutím priamej právnej pomoci. Samozrejme, nie každý prípad zmluvy uzatváranej telefonicky alebo formou „podomového predaja“ je možné automaticky označiť za nekalú obchodnú praktiku. Avšak tento spôsob predaja energií a doplnkových služieb vytvára pomerne veľký priestor na zneužitie situácie v neprospech odberateľa,“ konštatoval Juris.

Ak odberateľ nie je si istý a nemá mu kto pomôcť, mal by si nájsť vo svojom okolí spotrebiteľské združenie, ktoré bezplatne poradí. Prípadne môže osloviť ÚRSO na emailovej adrese spotrebitel@urso.gov.sk.