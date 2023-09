Tretí blok Mochoviec by sa mal čoskoro naplno spustiť. Liberáli uviedli, ako to ovplyvní ceny elektriny (video)

Ceny elektriny pre domácnosti by podľa súčasného vývoja mali v budúcom roku klesnúť. Na tlačovej besede to uviedol podpredseda strany Sloboda s Solidarita (SaS) a bývalý štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek.

Ako doplnil, zabezpečiť by to mala implementačná zmluva, ktorú by Slovensko už budúci týždeň malo podpísať so spoločnosťou Slovenské elektrárne.

Spustenie tretieho bloku v Mochovciach

Potrebné legislatívne kroky prijala vláda na svojom tohtotýždňovom zasadnutí, zásadný je však v tejto otázke podľa podpísaného memoranda o dodávke lacnej elektriny stav tretieho bloku Jadrovej elektrárne Mochovce. Jeho spustenie pritom trvá už rok.

„Dnes môžeme povedať, že tretí blok beží už na 96 % a v najbližších dňoch sa dočkáme plného spustenia tohto bloku,“ vyhlásil Galek. Ako zdôraznil, od vydania územného povolenia už pritom ubehlo približne 43 rokov.

Ceny elektriny

Práve spustenie tretieho bloku bolo podmienkou dodania dohodnutého objemu elektriny za rovnakú cenu ako v roku 2022. Podľa Galeka však Slovensko stojí aj pred ďalšou výzvou, ktorou je štvrtý blok Mochoviec.

„Ak budeme mať kompetenciu, tak rovnako ako pri trojke, urobíme aj pri štvorke všetko pre jej čo najskoršie dokončenie,“ zhodnotil. Pre Slovensko je podľa Galeka v súvislosti s očakávaným výrazným nárastom spotreby elektriny mimoriadne dôležité, aby si elektrinu vyrobilo doma, lacno, ekologicky a bezpečne.