Sudánske ropné pole Heglig obsadili polovojenské jednotky RSF, pracovníkov evakuovali

Heglig je najväčším ropným poľom v krajine a zároveň hlavným spracovateľským zariadením pre export ropy z Južného Sudánu, ktorý tvorí takmer všetky príjmy vlády v Jube.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
Ropa
Foto: Ilustračné, SITA/AP.
Najväčšie sudánske ropné pole Heglig na južnej hranici krajiny obsadili v pondelok polovojenské jednotky Rapid Support Forces (RSF). Podľa inžiniera pracujúceho na mieste museli technické tímy zariadenie odstaviť a zastaviť produkciu, pričom pracovníkov evakuovali do Južného Sudánu.

Export južnosudánskej ropy zastavený

Sudánske ministerstvo energetiky a ropného priemyslu sa k informáciám o obsadení poľa bezprostredne nevyjadrilo. Heglig je najväčším ropným poľom v krajine a zároveň hlavným spracovateľským zariadením pre export ropy z Južného Sudánu, ktorý tvorí takmer všetky príjmy vlády v Jube.

„Spracovateľský závod pri poli, cez ktorý prechádza južnosudánska ropa, bol tiež odstavený,“ uviedol inžinier pod podmienkou anonymity.

Boje od roku 2023

Od apríla 2023 vedie RSF vojnu s pravidelnou armádou, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí, vyhnala z domovov 12 miliónov ľudí a zničila už aj tak krehkú infraštruktúru krajiny. Armáda opakovane obviňuje RSF z útokov dronmi na Heglig, čo v auguste viedlo k dočasnému zastaveniu prevádzky.

Kordofanský región, kde sa pole nachádza, je v posledných týždňoch dejiskom prudkých bojov. Minulý týždeň zasiahlo dronové bombardovanie pripisované RSF škôlku a nemocnicu v štáte Južný Kordofan, pričom zahynuli desiatky civilistov vrátane detí.

V októbri RSF vytlačili armádu z poslednej pozície v západnom Darfúre, čím ju dostali do defenzívy. Sudán je dnes fakticky rozdelený – armáda kontroluje sever, východ a centrum, zatiaľ čo RSF spolu so spojencami ovládajú západ a rozsiahle oblasti juhu.

Firmy a inštitúcie: RSF Rapid Support Forces
Okruhy tém: boje v Sudáne Energetika Ropné polia Sudán
