Sudánske ropné pole Heglig obsadili polovojenské jednotky RSF, pracovníkov evakuovali

Najväčšie sudánske ropné pole Heglig na južnej hranici krajiny obsadili v pondelok polovojenské jednotky Rapid Support Forces (RSF). Podľa inžiniera pracujúceho na mieste museli technické tímy zariadenie odstaviť a zastaviť produkciu, pričom pracovníkov evakuovali do Južného Sudánu.
Export južnosudánskej ropy zastavený
Sudánske ministerstvo energetiky a ropného priemyslu sa k informáciám o obsadení poľa bezprostredne nevyjadrilo. Heglig je najväčším ropným poľom v krajine a zároveň hlavným spracovateľským zariadením pre export ropy z Južného Sudánu, ktorý tvorí takmer všetky príjmy vlády v Jube.
„Spracovateľský závod pri poli, cez ktorý prechádza južnosudánska ropa, bol tiež odstavený,“ uviedol inžinier pod podmienkou anonymity.
Boje od roku 2023
Od apríla 2023 vedie RSF vojnu s pravidelnou armádou, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí, vyhnala z domovov 12 miliónov ľudí a zničila už aj tak krehkú infraštruktúru krajiny. Armáda opakovane obviňuje RSF z útokov dronmi na Heglig, čo v auguste viedlo k dočasnému zastaveniu prevádzky.
Kordofanský región, kde sa pole nachádza, je v posledných týždňoch dejiskom prudkých bojov. Minulý týždeň zasiahlo dronové bombardovanie pripisované RSF škôlku a nemocnicu v štáte Južný Kordofan, pričom zahynuli desiatky civilistov vrátane detí.
V októbri RSF vytlačili armádu z poslednej pozície v západnom Darfúre, čím ju dostali do defenzívy. Sudán je dnes fakticky rozdelený – armáda kontroluje sever, východ a centrum, zatiaľ čo RSF spolu so spojencami ovládajú západ a rozsiahle oblasti juhu.