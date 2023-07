SPP plánuje v Galante vybudovať veterný park za 90 miliónov eur

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. plánuje v okrese Galanta vybudovať veterný park za 90 mil. eur. Ako vyplýva zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, v katastri obcí Galanta, Kajal a Váhovce by malo vyrásť osem veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom do 57,6 MW a pripojením do elektrizačnej sústavy SR.

Ako v materiáli konštatuje SPP, Slovenská republika si vytýčila záväzok dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

„OZE na báze vetra majú v stratégii pre dosiahnutie tohto cieľa významné miesto a v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne SR sa počíta s nárastom ich kapacity do úrovne 500 MW v roku 2030. SPP ako 100 % štátom vlastnená spoločnosť je zaviazaná aktívne prispieť k plneniu stanovených cieľov,“ uvádza.