Slovenské firmy budú môcť poskytovať regulačnú elektrinu aj v ďalších európskych krajinách

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) pripravuje pre slovenské firmy možnosť uplatniť sa na európskom trhu s regulačnou elektrinou. SEPS sa aktívne pripravuje na pripojenie k medzinárodným platformám MARI a PICASSO.

Slovensko sa pripojením k spomínaným platformám prepojí s európskymi trhmi s regulačnou elektrinou. Ako informovala hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, tento krok umožní cezhraničnú výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR) a frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR) medzi krajinami EÚ.

Obe tieto platformy prinesú obchodníkom príležitosť poskytovať regulačný výkon aj pre iné krajiny, v ktorých bude požiadavka na aktiváciu regulačných služieb. Profitovať z nich bude aj SEPS, keďže otvorenie sa trhu prinesie nových hráčov a spoločnosť tak získa možnosť aktivovať v danej chvíli cenovo najvýhodnejšiu regulačnú energiu.

„Hoci nás ešte čaká veľa práce, ide už o finalizovanie obchodnej logiky pre zadávanie ponúk na regulačnú elektrinu, ich zoradenie do lokálneho cenového rebríčka, ich zúčtovanie, ale aj vyhodnotenie kvality poskytnutej služby. Očakávame, že tieto úlohy budú pripravené do leta tohto roka tak, aby sme vedeli informovať trh a mali pripravené postupy na verejnú konzultáciu a pripomienkovanie s účastníkmi trhu,“ uviedla vrchná riaditeľka úseku SED a obchodu Silvia Čuntalová.

MARI (Manually Activated Reserves Initiative) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR). PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated frequency restoration and Stable System Operation) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR).