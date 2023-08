Silná búrka na severe Slovenska spôsobila energetickú kalamitu, bez elektriny sú tisíce odberných miest

Silná búrka na severe Slovenska spôsobila energetickú kalamitu, uviedol pre agentúru SITA špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš. Doplnil, že aktuálne je bez elektriny viac než 40-tisíc odberných miest a vyše 800 distribučných trafostaníc je mimo prevádzky.

Počítanie škôd

Najhoršia situácie je podľa Gejdoša v okrese Žilina, regióne Kysúc, a tiež na severe Oravy, no dodal, že postihnuté boli prakticky všetky okresy Žilinského kraja, a rovnako aj časť Trenčianskeho kraja, konkrétne Považská Bystrica a Púchov, ktoré tiež patria do distribučného územia SSD.

„Momentálne je situácia taká, že ešte v podstate iba počítame škody a vyhľadávame poruchy, lebo to prišlo veľmi intenzívne a v pomerne krátkej dobe. Tie poruchy, ktoré sa vyskytujú, sú veľmi často v horských oblastiach, v neprístupnom teréne, takže to chvíľu trvá, kým elektrikári, ktorí idú do terénu, nájdu presne tie miesta, kde to je,“ vysvetlil Gejdoš.

Nejde o výnimočný situáciu

Doplnil, že zatiaľ nevedia, ako dlho im odstraňovanie porúch potrvá, no pri danom rozsahu predpokladá, že to môže, a pravdepodobne i bude, trvať prinajmenšom do zajtrajšieho dňa.

„Pochopiteľne, všetci naši chlapi, ktorí sú v pohotovosti a sú schopní ísť do terénu, tak robia maximum, aby sa obnovila dodávka čo najskôr,“ povedal.

Gejdoš uviedol, že pre nich nejde o výnimočnú situáciu, a či už počas zimy, alebo počas leta, sú pripravení na takéto kalamitné stavy, takže vedia, čo majú robiť a nejako si s tým poradia.

Podotkol však, že vždy je to iné, v závislosti od toho, o aké konkrétne poruchy ide, a ako dlho im potrvá, kým ich vyhľadajú a kým sa s technikou i materiálom dostanú do neprístupných miest.