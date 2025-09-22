Reakcia na článok denníka SME „Konsolidácia v praxi: Štátny podnik SEPS nakúpil limuzíny v predstihu“

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ako podnik kritickej infraštruktúry je zodpovedná za zabezpečovanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrizačnej sústavy na Slovensku. Spoločnosť hospodári s vlastnými prostriedkami a nie je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Len minulý rok SEPS prispela do štátneho rozpočtu vďaka optimalizačným a úsporným opatreniam sumou na dividendách 35 750 267 EUR a na dani z príjmov 20 757 481 EUR.
Služobné vozidlá pracovníkov sa v zmysle internej dokumentácie spoločnosti pravidelne obmieňajú, a to najskôr po 5 rokoch, alebo po najazdení 160.000 km – v závislosti od toho, ktorá situácia nastane skôr. Dôvodom tohto postupu je ukončenie platnosti záručnej doby a zároveň nárast poruchovosti vozidla po uplynutí záručnej doby, resp. s narastajúcim vekom vozidla a prejdených kilometrov. S tým rastú servisné náklady na tieto vozidlá, ktoré sú na základe interných analýz spoločnosti vyššie ako sú náklady na prevádzkovanie nového vozidla.
Zároveň je tak zabezpečené, že vozidlá sú vždy v dobrom technickom stave. Minimalizujú sa tak riziká, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť riešenie povinností vyplývajúcich z povahy kritickej infraštruktúry spoločnosti, ohroziť majetok spoločnosti a zdravie zamestnancov.
Predaj vozidiel
Pri predaji vyradených vozidiel sa SEPS riadi predajnou cenou, ktorá je určená znaleckým posudkom. Hodnotu vozidla teda neurčuje SEPS, ale nezávislý znalec na základe veku vozidla, jeho stavu, opotrebenia a potrebných opráv. Technický stav predmetného vozidla a škody na kľúčových komponentoch vozidla v čase ocenenia neumožňovali jeho bezpečnú prevádzku a náklady na jeho opravu zďaleka prevyšovali jeho hodnotu. Oprava sa teda javila ako nehospodárna. Vzhľadom na rozsah poškodenia a technický stav vozidla, nie je dôvodné predpokladať, že jeho hodnota by bola na trhu vyššia, ako bolo uvedené v znaleckom posudku. Konkrétne vozidlo malo v čase ocenenia stav tachometra 216.770 km a bolo vyrobené v roku 2017.
Nákup vozidiel
Nákup vozidiel, ktoré budú dodané v priebehu roka 2025 a začiatkom roka 2026 prebehol v roku 2024 prostredníctvom procesu obstarávania v súlade so zákonom. Teda takmer rok pred tým, ako boli ohlásené nové konsolidačné opatrenia. Zároveň si dovoľujeme podotknúť, že SEPS nepoužíva vozidlá prémiových značiek. Výbava vozidiel zodpovedá účelu, na ktorý sa používajú.
Sme presvedčení, že uvedený postup našej spoločnosti je štandardný, transparentný, v súlade s legislatívou a s pravidlami efektívneho hospodárenia. SEPS si je plne vedomá dôležitosti konsolidačných opatrení a pri svojich rozhodnutiach postupuje vždy tak, aby nedochádzalo k nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami.