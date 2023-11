Projekt ropovodu v Ugande nerešpektuje miestne zvyky a je „duchovným útokom“, gigant obvinenia popiera 

Francúzsky ropný a plynárenský gigant TotalEnergies pri výstavbe kontroverzného ropovodu, ktorý by mal spojiť ropné polia v ugandskom národnom parku s prístavom v Tanzánii, „dôsledne nerešpektuje miestne zvyky a tradície súvisiace so zaobchádzaním s hrobmi“, čo znepokojuje komunity v Ugande a Tanzánii. Vo svojej správe to tvrdí organizácia GreenFaith.

Minimalizovanie ekologických škôd

Uvedená správa predstavuje najnovší príspevok k úsiliu aktivistov, ktorí naliehajú na TotalEnergies, čínsku spoločnosť China National Offshore Oil Corporation a vlády Ugandy a Tanzánie, aby projekt zrušili.

TotalEnergies ako väčšinový akcionár dlhodobo čelí právnemu tlaku aktivistov, ktorí tvrdia, že projekt ropovodu podkopáva Parížsku klimatickú dohodu.

TotalEnergies poprela každé z obvinení a uviedla, že využíva najmodernejší dizajn vrátane horizontálneho vŕtania, aby minimalizovala ekologické škody.

V správe GreenFaith sa uvádza, že okrem klimatických a ľudských práv je plynovod „duchovným útokom“ na miestne komunity.

Ropné vrty v národnom parku

V súvislosti s plánovaným ropovodom s dĺžkou 1 443 kilometrov sa predtým objavili aj obvinenia týkajúce sa porušovania ľudských práv a ohrozovania životného prostredia. Pre ropovod údajne príde o pozemky až 120-tisíc ľudí.

Ropné vrty by sa mali nachádzať v Národnom parku Murchison Falls v západnej časti Ugandy. V tejto oblasti, ktorou preteká rieka Níl, žije množstvo zvierat ako hrochy, volavky, žirafy a antilopy.

Potrubie by malo viesť cez viacero rezervácií, pričom niektoré sa nachádzajú pozdĺž Viktóriinho jazera, ktoré je zdrojom sladkej vody pre 40 miliónov ľudí.