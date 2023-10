Pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny bude mať svoje termíny a tri základné podmienky

Pripájanie nových elektroenergetických zdrojov do sietí bude mať svoje pravidlá a termíny. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už pripravil a do pripomienkového konania predložil návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podmienky pripojenia elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení do sústavy.

„Návrh vyhlášky ustanovuje podmienky pripojenia a postup prevádzkovateľov sústav pri pripojení elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení do sústavy,“ informoval regulačný úrad.

Tri základné podmienky

Ak chce svoje elektroenergetické zariadenie prevádzkovateľ pripojiť do siete, musí splniť tri základné podmienky. Musí doručiť úplnú žiadosť o pripojenie, rezervovať si voľnú kapacitu v sústave a splniť obchodno-technické podmienky prevádzkovateľa sústavy.

Po preskúmaní žiadosti o pripojenie energetického zariadenia do distribučnej sústavy sa žiadateľovi predloží návrh zmluvy o pripojení najneskôr do 30 dní od podania žiadosti o pripojenie.

Nové energetické zariadenie

Následne prevádzkovateľ distribučnej či prenosovej sústavy pre nové energetické zariadenie rezervuje voľnú kapacitu. Ak do 30 dní od pridelenia voľnej kapacity nie je podaná žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu elektroenergetického zariadenia, pridelená voľná kapacita zaniká.

Regulačný úrad vo svojej vyhláške taktiež určil podmienky zjednodušeného pripájania zdrojov na výrobu elektriny do 10,8 kilowattov na napäťovej úrovni nízkeho napätia.

„Vymedzujú sa podmienky takéhoto pripojenia, ktorými sú stanovená hodnota impedancie v mieste pripojenia a zamedzenie dodávky elektriny do sústavy s určením výnimiek,“ konštatoval regulačný úrad.