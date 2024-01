Plynári sa chystajú na mimoriadny odpočet spotreby plynu, vyžaduje ho ministerstvo

Domácnosti sa môžu pripraviť na mimoriadny odpočet spotreby plynu. Spoločnosť SPP – distribúcia plánuje realizovať mimoriadny odpočet v prvom polroku tohto roka. Plynári žiadajú odberateľov o sprístupnenie plynomerov.

Mimoriadny fyzický odpočet

„Spoločnosť SPP – distribúcia, ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku, v spolupráci so spoločnosťou Stengl, ako zmluvným dodávateľom odpočtov spotreby, budú v termíne od 1.1.2024 do 30.6.2024 vykonávať mimoriadny fyzický odpočet spotreby zemného plynu všetkým odberateľom kategórií D2 až D8 (domácnosti) zaradeným v odpočtových cykloch R07 až R11. To znamená na odberných miestach, ktoré sú štandardne odpočítavané v mesiacoch júl až november,“ informoval hovorca SPP – distribúcia Milan Vanga.

Požiadavky ministerstva hospodárstva

Mimoriadny odpočet nebude fakturačným odpočtom. To znamená, že dotknutým odberateľom zemného plynu nebude vystavená vyúčtovacia faktúra k vykonanému dátumu odpočtu. Mimoriadny odpočet plynári realizujú na základe požiadavky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

„Z vyššie uvedených dôvodov žiadame dotknutých odberateľov zemného plynu, aby umožnili na svojich odberných miestach prístup pracovníkom zmluvného dodávateľa odpočtov – spoločnosti Stengl, k meradlu („plynomeru“) za účelom vykonania odpočtu spotreby zemného plynu,“ konštatoval Vanga.