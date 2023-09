Nadácia VSE odštartovala ďalší ročník grantového programu Za zdravý a čistý kraj, vybrané projekty si rozdelia 40-tisíc eur

Nadácia VSE odštartovala ďalší ročník grantového programu Za zdravý a čistý kraj. Celková suma vyčlenená na grant je 40-tisíc eur, na jeden projekt možno získať maximálne 4-tisíc.

„Povinné spolufinancovanie je vo výške 10 percent z nákladov na projekt,“ informovala nadácia. O prostriedky z grantu sa možno uchádzať do 5. januára 2024. Projekty, ktoré z neho budú financované by mali byť realizované v termíne od 15. apríla do 31. októbra budúceho roka.

Osloviť chcú najmä mladých

O grant sa môžu uchádzať najmä školy, mimovládne organizácie a samosprávy, no aj štátne rozpočtové a príspevkové organizácie. Projekty však musia byť realizované va východnom Slovensku a ich účelom musí byť ochrana a tvorba životného prostredia i zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

„Poslaním programu ostáva podporiť projekty, ktoré skvalitnia životné prostredie východného Slovenska. Potešia nás najmä tie, do ktorých budú zapojené samotné deti a mladé generácie, pre ktoré našu krajinu chránime,“ priblížila nadácia VSE v tlačovej správe. Doplnili, že budú radi aj za pokračovania projektov, ktoré už boli zrealizované.

Možnosť individuálnych konzultácií

Bližšie informácie ku grantovému programu sú dostupné na stránke nadácie. Uchádzači si tiež počas trvania výzvy môžu prostredníctvom mailu dohodnúť individuálne konzultácie k projektom.

„V Nadácii VSE sa cieľavedome venujeme skvalitňovaniu životného prostredia východného Slovenska, preto po druhýkrát vyhlasujeme grantový program zameraný na zmierňovanie klimatických zmien. Po skúsenostiach z prvého ročníka, keď sa do realizácie projektov aktívne zapájali deti aj mládež, by sme radi v tomto trende pokračovali. Povzbudzovať súčasnú generáciu k ochrane prírody a zapájať ich do aktivít zameraných na záchranu biodiverzity patria k oblastiam, ktoré v Nadácii VSE radi podporíme,“ uviedla správkyňa Nadácie VSE Andrea Danihelová.