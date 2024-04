Na benzínkach by mal byť pokoj, výrazne zlacňovanie ani zdražovanie sa neočakáva

Slovenskí motoristi by nemali počítať so zlacňovaním na čerpacích staniciach. Analytik 365.bank Tomáš Boháček na základe vývoja svetových cien ropy však ani nepredpokladá výrazne zdražovanie na slovenských pumpách. „Náš výhľad pre cenu ropy udržiavame nateraz naďalej neutrálny. Pre vývoj na domácich čerpacích staniciach očakávame, že sviatky ešte môžu prispieť k miernemu zvýšeniu cien benzínu i nafty, ale zmena voči aktuálnym cenám by už nemusela byť tak výrazná. Vzhľadom na veľkoobchodné ceny taktiež predpokladáme, že v aktuálnom výhľade nie je veľký priestor pre výraznejší pokles,“ uviedol pre agentúru SITA Boháček.

Štatistici evidovali zdražovanie

Ceny paliva na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu v dvanástom týždni tohto roka vzrástli. Ceny benzínu sa tak počas týchto Veľkonočných sviatkov pohybujú v priemere o 10 % vyššie ako vlani a ceny nafty sú drahšie o 4 %. Pri konkrétnom pohľade, ceny natural 95 oktánového benzínu v priemere stúpli na 1,635 eura za liter (+3 eurocenty na liter); cena 98-oktánového benzínu stúpla na 1,851 eura za liter (+ 3 eurocenty na liter). Cena nafty sa medzitýždenne zvýšila rovnako o 3 eurocenty, keď sme jeden liter mohli v priemere natankovať za 1,596 eura za liter.

Vývoj cien ropy

Cena európskeho benchmarku ropy BRENT sa v skrátený obchodný týždeň zvýšila približne o 1 % a aktuálne sa jeden barel predáva za 86,50 amerických dolárov a pri americkej WTI za 82 dolárov. Obchodovanie však bolo počas sledovaného obdobia nevýrazné. Najdôležitejšie podnety pre zmenu ceny vyplývali zo zverejnenia pravidelných údajov o zásobách ropy a ropných produktov z USA, ktoré vzrástli pre nárast importu ropy a pomalšieho čerpania zásob benzínu. „Cena BRENT aj WTI si však udržuje svoju prirážku vyplývajúcu z globálneho deficitu ropy, ktorá tu podľa nás po istý čas vydrží,“ dodal Boháček.

Obchodníci taktiež sledujú stav ekonomiky, kde však všetky indície podstatné pre cenotvorbu ropy smerujú až na začiatok júna, kedy sa očakáva zníženie úrokových sadzieb od oboch kľúčových centrálnych bánk (ECB a FED). To by stimulovalo ekonomiku a dopyt po rope. „Z pohľadu geopolitickej situácie sme sa nové informácie nedozvedeli, vplyv udalostí v Moskve na cenu energií bol nevýrazný, naďalej sa sleduje najmä Červené more a situácia na Ukrajine, čo sú však už dnes dobre známe riziká,“ konštatoval Boháček.