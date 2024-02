Monitoring energetickej legislatívy / január 2024

Zmena je život a legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac január 2024.

Do pozornosti dávame novelu vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 106/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom, ktorá sa mení na základe vyhlášky MH SR č. 400/2023 Z. z. účinnej od 1.1.2024.

Upozorňujeme aj na novely Pravidiel trhu s elektrinou a Pravidiel trhu s plynom, účinné od 1.1.2024, ku ktorým aktuálne prebiehajú nové legislatívne procesy, ktoré by mali priniesť ďalšie zmeny právnej úpravy v rámci oboch vyhlášok.

Do pozornosti dávame tiež nariadenia vlády SR, ktorými sa ustanovuje (i) maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti, maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu a podmienky ich uplatnenia (č. 463/2023 Z. z.), (ii) výšky taríf pre koncových odberateľov elektriny a pre odberateľov plynu (č. 472/2023 Z. z.), a (iii) ktorým sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla a podmienky jej uplatnenia (č. 475/2023 Z. z.). Všetky tieto nariadenia nadobudli účinnosť k 1.1.2024.

Pripravuje sa zmena vyhlášky č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, a pripomíname zákonné povinnosti regulovaných subjektov voči ÚRSO.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac január 2024 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac január 2024 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1.ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie Vyhláška ÚRSO č. 92/ 2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny nie Vyhláška ÚRSO č. 107/ 2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny nie Vyhláška ÚRSO č. 207/ 2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (Pravidlá trhu s elektrinou) nie Vyhláška ÚRSO č. 208/ 2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (Pravidlá trhu s plynom) nie Vyhláška ÚRSO č. 230/2023 Z. z. ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti plánu rozvoja distribučnej sústavy nie Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie Vyhláška ÚRSO č. 450/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie Vyhláška ÚRSO č. 370 / 2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností nie Vyhláška ÚRSO č. 246/2023 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike nie Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti

o vydanie povolenia nie Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie Vyhláška ÚRSO č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie Vyhláška MH SR č. 503/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla nie Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

:: Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov v uplynulom mesiaci. V mesiaci január 2024 nebola v Zbierke zákonov SR publikovaná žiadna zmena niektorého z vyššie sledovaných právnych predpisov.

2.MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

:: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa Cenová vyhláška v tepelnej energetike

Dňa 5.1.2024 bola zverejnená predbežná informácia o pripravovanom návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetvi (ďalej len „ÚRSO“), ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike (ďalej len „Cenová vyhláška v tepelnej energetike“).

Pripravovaný návrh vyhlášky má za cieľ upraviť a spresniť niektoré ustanovenia Cenovej vyhlášky v tepelnej energetike, a to predovšetkým tie, ktoré sa týkajú:

a) rozsahu, štruktúry a výšky ekonomicky oprávnených nákladov, b) spôsobu výpočtu ceny tepla, c) postupu a podmienok uplatňovania cien, d) podkladov návrhu ceny.

Z informácií zverejnených v predbežnej informácii k návrhu vyplýva, že predmetom navrhovanej úpravy bude upresnenie rozsahu a štruktúry ekonomicky oprávnených nákladov, ako aj úpravy spôsobu ich výpočtu, a to najmä určenie maximálnej ceny zemného plynu, ktorá vstupuje do ceny tepla.

Pripravovaný návrh novej Cenovej vyhlášky v tepelnej energetike má, okrem iného, ustanoviť tiež spôsob delenia spoločných nákladov súvisiacich s výrobou tepla a chladu v tom istom zariadení pri spoločnej výrobe tepla a chladu.

Podľa dostupných informácií sa začatie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu vyhlášky predpokladá na marec 2024.

Aktuálny stav legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu ukončenia predprípravnej fázy, je možné sledovať na tomto odkaze.

:: Návrh vyhlášky, ktorou sa menia a dopĺňajú Pravidlá trhu s elektrinou

V elektronickej zbierke zákonov bola zverejnená aj predbežná informácia o pripravovanom návrhu vyhlášky ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy (ďalej len „Pravidlá trhu s elektrinou“).

Návrh Pravidiel trhu s elektrinou by mal prihliadať na zmeny na vnútornom trhu s elektrinou v rámci nadchádzajúceho obdobia, a to najmä zmeny súvisiace s:

a) procesom zmeny bilančnej skupiny, b) zodpovednosťou za odchýlku a vzťahmi medzi účastníkmi trhu s elektrinou, ak dochádza k prenášaniu zodpovednosti za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, c) procesno-technickými úpravami a optimalizáciou procesov, ktoré súvisia s novými účastníkmi a činnosťami na trhu s elektrinou: aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo, nezávislý a integrovaný agregátor, poskytovanie flexibility, prevádzkovanie zariadení na uskladňovanie elektriny a iné s tým spojené oblasti, d) úpravou procesov súvisiacich s cezhraničnou výmenou regulačnej elektriny, cezhraničným obstarávaním a poskytovaním podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a iné s tým spojené oblasti, e) podmienkami pripojenia elektroenergetických a odberných elektrických zariadení do sústavy, f) podrobnosťami v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie, g) spôsobom, rozsahom a štruktúrou poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste elektriny a ich uchovávaním, h) postupmi a opatreniami týkajúcimi sa uchovávania údajov, formy a obsahu uchovávaných údajov.

Ako predpokladaný termín začatia medzirezortného pripomienkového konania sa uvádza apríl 2024.

Stav legislatívneho procesu, ktorý sa aktuálne nachádza v štádiu pripomienkovania predbežnej informácie, možno sledovať na tomto odkaze.

:: Návrh vyhlášky, ktorou sa menia a dopĺňajú Pravidlá trhu s plynom

V elektronickej zbierke zákonov bola zverejnená predbežná informácia o pripravovanom návrhu vyhlášky ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete (ďalej len „Pravidlá trhu s plynom“).

V nových Pravidlách trhu s plynom by sa mali upraviť:

a) podrobnosti pri zmluvných vzťahoch v rámci prístupu do prepravenej siete a prepravy plynu, b) podmienky ochrany zraniteľných odberateľov plynu, c) štruktúra informácií o zabezpečenom množstve plynu pre dodávku plynu koncovým odberateľom plynu, d) zmluvné náležitostí pri zmluvách o dodávke plynu, e) spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných a vyhodnotených údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu v závislosti od typu merania na odbernom mieste a štruktúry merania, ako aj uchovávanie údajov o spotrebe prevádzkovateľmi sietí, f) postup a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, formy a obsahu uchovávaných údajov.

Podľa dostupných informácií je predpokladaný termín začatia medzirezortného pripomienkového konania určený na apríl 2024.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa nachádza v štádiu pripomienkovania predbežnej informácie, je možné sledovať na tomto odkaze.

:: Výzva na inovačné vouchery z Plánu obnovy a odolnosti je otvorená aj v roku 2024

Slovenská a inovačná energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) uverejnila na svojom webovom sídle správu, v ktorej informuje o možnosti slovenských malých aj stredných podnikov požiadať o inovačný voucher z Plánu obnovy a odolnosti aj v roku 2024.

Ako uvádza SIEA, inovatívny voucher môže predstavovať podporu až do celkovej výšky 15-tisíc eur. Slúžiť má primárne na pokrytie výdavkov firiem na spoluprácu s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými vývojármi či samosprávami.

Takáto forma podpory napomáha rastu podielu inovačných podnikov a vzniku platformy na prenos znalostí, technológií a inovácií.

Na uskutočnenie podporených projektov majú podľa zverejnených informácií podniky 9 mesiacov od podpisu zmluvy. Čo sa týka finančných zdrojov, na inovačné vouchery bolo vyčlenených až 9,1 miliónov eur.

Bližšie informácie týkajúce sa tejto formy finančnej podpory nájdete TU a TU.

:: Zmeny č. 1 a 2 k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Dňa 22.12.2023 bola na webovom sídle Ministerstva regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásená výzva č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.

Hlavným cieľom danej výzvy je zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov a podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov.

Následne, dňa 5.2.2024 SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko zverejnila zmenu č.1 tejto výzvy. Cieľom zmeny č. 1 je:

a) zakotvenie alternatívneho dokumentu pre preukazovanie hodnôt merateľných ukazovateľov OZE, b) rozšírenie rozsahu majetkovoprávnych vzťahov týkajúcich sa verejnej budovy, c) úprava rozsahu oprávnených osôb vypracovávajúcich podklady k stanoveniu výšky výdavkov, d) úprava rozsahu oprávnených subjektov vydávajúcich dokumenty súladu projektu s pravidlami štátnej pomoci, e) spresnenie a doplnenie formulácií textov dokumentácie výzvy a odstránenie zrejmých nesprávností, f) posun termínu uzavretia prvého a následných hodnotiacich kôl z 09. 02. 2024 na 23. 02. 2024.

Viac informácii k vykonanej zmene č. 1 výzvy nájdete TU.

Dňa 8.2.2024 SIEA zverejnila aj ďalšiu zmenu, a to zmenu č. 2 k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.

Cieľom zmeny č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je spresnenie a doplnenie formulácií textu dokumentácie výzvy a odstránenie zrejmých nesprávností.

Bližšie informácie k vykonanej zmene č. 2 sa dozviete TU.

:: Bol zverejnený zoznam činností, na ktoré v roku 2024 poskytne MH SR dotácie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) zverejnilo na svojom webovom sídle rozpočet na dotácie zverejnený podľa § 11, ods. 9 písm. b zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov.

Podľa dostupných informácií možno očakávať dotácie na rok 2024 pre tieto činnosti:

podpora útlmu a likvidácie následkov ťažby v uhoľnom baníctve – deputát;

podpora útlmu a likvidácie následkov ťažby v uhoľnom baníctve – uzatváranie ťažobných polí;

podpora útlmu rudného baníctva – technické práce;

staré banské diela;

administrácia podporných programov a schém;

podpora startupov;

podpora alternatívnych pohonov a fungovania slovenskej platformy pre e-mobilitu;

podpora rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľa.

Zverejnený rozpočet MH SR na dotácie pre rok 2024 predstavuje spolu sumu vo výške 19 369 262 eur.

Rozpočet MH SR na dotácie na rok 2024 je dostupný TU.

:: MH SR informuje o kompenzácii cien vybraných druhov taríf za odberateľov elektriny a plynu

MH SR na svojom webovom sídle v sekcii „energetika“ zverejnilo oznámenie ku kompenzácii cien vybraných druhov taríf za odberateľov elektriny a plynu.

V tejto súvislosti MH SR súčasne vypracovalo sumár informácií potrebných k poskytnutiu kompenzácie cien vybraných druhov taríf za všetkých odberateľov elektriny.

Ako uviedlo samotné MH SR, táto kompenzácia je vyvolaná novými cenovými rozhodnutiami ÚRSO na rok 2023, ktoré boli vydané až koncom roka 2023, pričom tieto cenové rozhodnutia sú účinné spätne. Ako ďalej informuje MH SR, tieto nové cenové rozhodnutia ÚRSO boli vydané so spätnou účinnosťou preto, lebo distribučné spoločnosti boli v priebehu roka 2023 držiteľmi iba predbežných opatrení.

V nadväznosti na uvedené MH SR tak upozorňuje všetkých žiadateľov, aby pri podaní žiadosti o kompenzáciu za mesiac december 2023 ako aj pri podaní opravených žiadostí použili nové cenové rozhodnutia na rok 2023.

Bližšie informácie k danej téme sa dočítate TU.

:: Bolo zverejnené usmernenie MH SR na poskytovanie kompenzácie dodávateľom energií v súvislosti s dodávkou energií pre vybraných zraniteľných odberateľov energií realizovanou v roku 2024

Dňa 22.1.2024 zverejnilo MH SR na svojom webovom sídle usmernenie na poskytovanie kompenzácie dodávateľom elektriny/plynu v súvislosti s dodávkou elektriny/plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny/plynu realizovanou v roku 2024 (ďalej len „Usmernenie pre dodávateľov elektriny/plynu„).

Vydanie Usmernenia pre dodávateľov elektriny/plynu bolo zo strany MH SR vykonané s cieľom naplniť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 463/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti, maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu a podmienky ich uplatnenia.

Účelom Usmernenia pre dodávateľov elektriny/plynu vydaného MH SR je priebežné vyplácanie kompenzácie dodávateľom elektriny/plynu v súvislosti s dodávkou elektriny/plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny/plynu.

Usmernenie pre dodávateľov elektriny/ plynu je záväzné pre všetkých dodávateľov elektriny, ktorí dodávajú elektrinu pre odberateľov elektriny podľa § 2 písm. k) piateho a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všetkých dodávateľov plynu, ktorí dodávajú plyn odberateľom podľa § 2 písm. k) šiesteho a siedmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a na ktorých sa vzťahuje spomínané nariadenie Vlády SR č.463/2023 Z. z..

Viac informácií ku vyššie spomínanej kompenzácii cien energií za vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a plynu sa dočítate TU.

Celé znenie Usmernenia pre dodávateľov elektriny/plynu k nariadeniu Vlády SR č. 463/2023 Z. z. je dostupné na tomto odkaze.

:: Bolo uverejnené usmernenie na poskytovanie úhrady dodávateľom tepla v súvislosti s dodávkou tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla

Na webovom sídle MH SR bolo zverejnené aj usmernenie na poskytovanie úhrady oprávneným žiadateľom (dodávateľom tepla) v súvislosti s dodávkou tepla realizovanou v roku 2024 pre koncových odberateľov tepla v bytových objektoch, zariadeniach sociálnych služieb zapísaných do registra sociálnych služieb, prevádzkach zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a študentských domovoch (ďalej len „Usmernenie“).

Z informácií zverejnených na stránke MH SR vyplýva, že Usmernenie bolo vypracované za účelom naplniť nariadenie Vlády SR č. 475/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla a podmienky jej uplatnenia.

Z Usmernenia rovnako plynie, že toto je záväzné pre všetkých dodávateľov tepla, ktorí požiadajú o úhradu rozdielu medzi cenou tepla schválenou alebo určenou ÚRSO a cenou tepla, ktorú určila Vláda SR spomínaným nariadením.

Usmernenie MH SR nadobudlo platnosť a účinnosť k 1.1.2024.

Ďalšie informácie k úhrade rozdielu ceny tepla za rok 2024 v zmysle nariadenia Vlády SR č. 475/2023 Z. z. sa dozviete TU.

Viac informácií k samotnému Usmerneniu možno získať na tomto odkaze.

:: Vyhlásenie všeobecného hospodárskeho záujmu aj na ceny plynu

MH SR dňa 19.1.2024 prostredníctvom svojho webového sídla uverejnilo oznam o znížení nákladov štátu na dotácie vysokých cien plynu. Podľa slov MH SR majú byť dôvodom zníženia nákladov prijaté opatrenia nového vedenia MH SR.

Ako MH SR ďalej informovalo, Vláda SR dňa 17.1.2024 na návrh MH SR pristúpila k vyhláseniu všeobecného hospodárskeho záujmu i na ceny plynu.

Cena plynu je pre dodávateľov určená na úroveň 73,14 eur/MWh. MH SR uviedlo, že pri tvorbe ceny plynu sa vychádzalo najmä z aritmetického priemeru denných hodnôt burzy European Energy Exchange za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. Takto vypočítaná cena by mala hodnovernejšie vyjadriť náklady dodávateľov. Predpokladom MH SR je, že štát vďaka tomu ušetrí na kompenzáciách pre dodávateľov za ceny plynu asi 66 miliónov eur.

MH SR ale upozorňuje, že pokiaľ ide o regulované ceny pre domácnosti alebo zraniteľných odberateľov, toto rozhodnutie na tieto nemá priamy dopad.

Všeobecný hospodársky záujem vo všeobecnosti určuje cenu, za akú majú dodávatelia plynu dodávať plyn zraniteľným odberateľom. V prípade potreby, štát následne preplatí dodávateľom plynu prípadné náklady, ktoré mali nad hranicou vyhláseného všeobecného hospodárskeho záujmu. MH SR informovalo, že spravodlivejším vyčíslením ceny v krízových časoch sa snaží optimalizovať dopady energodotácií na štátny rozpočet.

Jedným z navrhovaných prvkov opatrení v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu je určenie povinnosti všetkým dodávateľom plynu, ktorí v roku 2024 dodávajú plyn zraniteľným odberateľom, podať ÚRSO bezodkladne po doručení rozhodnutia vo všeobecnom hospodárskom záujme návrh na zmenu rozhodnutia z vlastného podnetu v zmysle zákona č. 25o/2012 Z. z. o regulácii.

Viac k danej téme sa dočítate TU.

:: Cenové konania pre rok 2024 boli ukončené

Oznamom zo dňa 10.1.2024 ÚRSO na svojom webovom sídle informovalo, že pre oblasť elektroenergetiky ukončilo všetky cenové konania na rok 2024.

ÚRSO rovnako informovalo, že cenové konania boli ukončené aj v plynárenstve. Čo sa týka cien plynu, tieto zostávajú rovnaké ako v roku 2023.

Cena tepla určená k 1.1.2024 klesne v priemere oproti cene určenej k 31.12.2023 pre domácnosti o približne 14 % a pre ostatných odberateľov o približne 16 %.

Pozitívny vplyv bude mať najmä novo určená hodnota tarify za prevádzkovanie systému a tiež výška tarify za systémové služby, ktorá je nižšia ako bola jej hodnota určená nariadením Vlády SR. To sa následne prejaví najmä v kompenzáciách.

Podľa zverejnených informácií bude nižšia aj cena elektriny na straty.

Od 1.1.2024 došlo tiež k zmene (navýšeniu) cien v štyroch veľkých vodárenských spoločnostiach, kde jedna vodárenská spoločnosť menila len cenu odpadovej vody a tri ostatné vodárenské spoločnosti menili cenu pitnej aj odpadovej vody.

Viac informácií k ukončeniu cenových konaní sa dočítate TU.

:: ÚRSO pripomína regulovaným subjektov ich povinnosť zaslať vyhodnotenia štandardov kvality a prehľady o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2023

Oznamom zo dňa 31.1.2024 ÚRSO upozorňuje regulované subjekty na to, aby si nezabudli splniť svoju povinnosť týkajúcu sa vyhodnotenia štandardov kvality a prehľadu o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2023.

ÚRSO regulovaným subjektom pripomína, že majú zákonnú povinnosť zaslať ÚRSO do 29.2.2024 (i) vyhodnotenie štandardov kvality, ako aj (ii) prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2023.

Táto zákonná povinnosť sa vzťahuje na regulované subjekty, ktoré podnikajú v: elektroenergetike, plynárenstve, tepelnej energetike a vodárenstve.

ÚRSO zároveň uvádza, že pokiaľ regulovaný subjekt v roku 2023 nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú má povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných ÚRSO síce nemá povinnosť predložiť, ale do 29.2.2024 má povinnosť zaslať ÚRSO oznámenie, že danú činnosť (dané činnosti) nevykonával.

Viac k oznamu ÚRSO k povinnosti zasielania vyhodnotenia štandardov kvality a prehľadu o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2023 nájdete TU.

Bližšie informácie k danej problematike sa dočítate TU.

:: ÚRSO pripomína výrobcom elektriny ich povinnosť zaslať povinné hlásenie za kalendárny rok 2023

ÚRSO zverejnilo oznam, ktorým pripomína výrobcom elektriny ako regulovaným subjektom ich povinnosť zaslať ÚRSO do 30.5.2024 povinné hlásenie za kalendárny rok 2023.

Obsahom povinného hlásenia sú údaje výrobcom elektriny za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku a plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny.

V súvislosti so zasielaním povinného hlásenia ÚRSO upozorňuje výrobcov elektriny na zmenu štruktúry formulárov pre splnenie tejto zákonnej povinnosti. Upravené formuláre ÚRSO zaviedlo s cieľom zlepšiť zhromažďovanie relevantných informácií a zjednodušiť proces pre všetky zúčastnené strany.

Dodržiavanie splnenia zákonnej povinnosti zo strany výrobcov elektriny podľa ÚRSO výrazne prispieva k transparentnosti a bezproblémovému fungovaniu energetického sektora.

Bližšie informácie k povinnému hláseniu výrobcov elektriny vrátane samotného formulára sú dostupné TU.

:: Zmena v prevádzkovom poriadku SEPS

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (ďalej len „SEPS“) dňa 11.1.2024 zverejnila informáciu, že dňa 10.01.2024 jej bolo zo strany ÚRSO vydané rozhodnutie č. 0001/2024/E-NF, ktoré mení rozhodnutie úradu č. 0002/2023/E-NF zo dňa 13.12.202, ktorým ÚRSO schválil obstaranie nefrekvenčných podporných služieb prevádzkovateľom prenosovej sústavy inak ako na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov podľa § 28 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike (dokument je k dispozícii TU).

ÚRSO súčasne zverejnil rozhodnutie č. 0001/2024/E-PP zo dňa 29.1.2024, ktorým sa mení prevádzkový poriadok spoločnosti SEPS. Rozhodnutím sa mení hlavne spôsob stanovenia úhrad prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2024/E-PP zo dňa 29.1.2024 nájdete TU.

Aktualizovaný prevádzkový poriadok SEPS účinný od 1.2.2024 a je dostupný TU. Bližšie informácie sa dočítate TU.

:: OKTE vyhlásil verejnú konzultáciu ku zmenám prevádzkového poriadku

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej len „OKTE“) zverejnil dňa 5.2.2024 oznámenie, že k 5.2.2024 začal verejnú konzultáciu k pripravovanej zmene svojho prevádzkového poriadku.

OKTE na svojom webovom sídle uvádza, že pripravovaná zmena prevádzkového poriadku OKTE súvisí so zmenami v Pravidlách trhu s elektrinou, ktoré vstúpili do účinnosti dňa 1.1.2024, a to hlavne s úpravou zodpovednosti za odchýlku a so zmenou bilančnej skupiny.

OKTE informuje, že navrhovaná zmena prevádzkového poriadku je dostupná a zapracovaná v texte prevádzkového poriadku v režime zmien TU.

S pripomienkami a vyjadreniami sa do verejnej konzultácie možno zapojiť zaslaním vyplneného formulára (dostupný TU) na e-mailovú adresu verejnekonzultacie@okte.sk.

OKTE upozorňuje, že posledným dňom na zaslanie pripomienok je 19.2.2024, pričom na pripomienky doručené po tomto termíne nebude prihliadať.

:: Bola zverejnená 9. výzva určená na podporu triedeného zberu a zberných dvorov

Dňa 29.1.2024 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) informovalo o tom, že vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027.

Ako uvádza MŽP SR na svojom webovom sídle, v poradí už 9. výzva z Programu Slovensko je zameraná na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom budovania a rozširovania zberných dvorov.

Oprávnenými žiadateľmi sú najmä obce, združenia obcí, príspevkové alebo rozpočtové organizácie obcí.

Pre účely výzvy bolo celkovo alokovaných 23 671 000 eur.

Bližšie informácie k vyhlásenej výzve sa dočítate TU.

:: Vodnú elektráreň v Gabčíkove čaká modernizácia

Dňa 12.1.2024 MŽP SR informovalo o spustení medzinárodného tendra inovácie a modernizácie najväčšej a najvýkonnejšej vodnej elektrárne na Slovensku, t. j. vodnej elektrárne Gabčíkovo, ktorej celkový inštalovaný výkon dosahuje až 720 MW.

MŽP SR informovalo, že výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v Európskom vestníku verejného obstarávania a tiež v slovenskom vestníku.

Hodnota celej zákazky sa predpokladá vo výške 350 miliónov eur. Uchádzači môžu predkladať svoje ponuky v lehote do 90 dní od zverejnenia výzvy.

Modernizácia elektrárne v Gabčíkove by mala zahŕňať nielen generálnu opravu a výmenu 8 turbogenerátorov tzv. kus za kus, ale aj inováciu a modernizáciu, ktorá zabezpečí technológie, ktoré budú ďalších 30 rokov bezpečne a spoľahlivo zabezpečovať výrobu elektriny z najväčšieho obnoviteľného zdroja na Slovensku s vyššou účinnosťou a optimalizovanými nákladmi.

Projekt modernizácie vodnej elektrárne súčasne výrazne napomôže Slovensku spĺňať ciele v oblasti energetickej bezpečnosti a efektívnosti.

Viac o projekte inovácie a modernizácie vodenej elektrárne Gabčíkovo sa dočítate TU.

Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov

v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej

republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú

právnu službu v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária

POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.