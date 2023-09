MAAE varovala pred potenciálnou hrozbou, pri Záporožskej jadrovej elektrárni stúpol počet bojov

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) varovala pred potenciálnou hrozbou, ktorú pre jadrovú bezpečnosť predstavuje nárast bojov v blízkosti Záporožskej jadrovej elektrárne na Ukrajine.

Odborníci agentúry v Ruskom okupovanej elektrárni podľa jej vyhlásenia nahlásili v priebehu uplynulého týždňa niekoľko výbuchov, čo naznačuje zvýšenú vojenskú aktivitu v regióne. Elektráreň, ktorá je najväčšia svojho druhu v Európe, výbuchy nepoškodili.

Šéf MAAE Grossi má obavy

„Stále som hlboko znepokojený možnými nebezpečenstvami, ktorým elektráreň čelí v tomto čase zvýšeného vojenského napätia v regióne,“ vyjadril sa v piatok v noci generálny riaditeľ MAAE Rafael Mariano Grossi.

Tím agentúry podľa neho informovali tom, že počet zamestnancov v jadrovej elektrárni bol dočasne znížený na minimum z dôvodu obáv z väčšej vojenskej aktivity v oblasti.

„Bez ohľadu na to, čo sa stane v konfliktnej zóne, nech je to kdekoľvek, jadrová havária by bola pre každého stratou, a preto naliehavo žiadam, aby sa prijali všetky potrebné preventívne opatrenia, aby k nej nedošlo,“ dodal.

Stále hrozí únik radiácie

MAAE opakovane vyjadruje obavy, že boje by mohli spôsobiť potenciálny únik radiácie zo Záporožskej jadrovej elektrárne. Jej šesť reaktorov je už niekoľko mesiacov odstavených, ale zariadenie stále potrebuje energiu a kvalifikovaný personál na prevádzku kľúčových chladiacich systémov a ďalších bezpečnostných prvkov.