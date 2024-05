Cena ropy je na „križovatke“. Analytici priblížili, ako sa budú vyvíjať ceny benzínov a nafty

Ceny na slovenských čerpacích staniciach by mohli ešte mierne klesnúť. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, vzhľadom k ostatnému vývoju na ropnom trhu možno predpokladať, že v najbližších týždňoch by mohlo prísť k ďalšiemu marginálnemu zlacneniu cien palív u nás.

„To znamená, že 95-oktánový benzín by sa mohol predávať okolo 1 eura a 60 centov a nafta by sa dokonca mohla ponoriť pod 1 euro a 50 centov. To znamená, že benzín by mohol byť najlacnejší od začiatku februára a nafta od polovice januára,“ dodal Pánis.

Od čoho bude závisieť cena ropy?

Cena ropy je dnes podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka na „križovatke“ a o ďalšom smerovaní bude rozhodovať vývoj amerických sadzieb, dopytu po palivách a vývoj ponuky najväčších producentov.

„Celkovo to podľa nášho názoru aktuálne vyzerá skôr v prospech nižších cien ropy, avšak jej súčasné úrovne už započítavajú základný negatívny vývoj, preto výraznejšie pohyby môžu prekvapiť naopak rastom cien. Ceny na domácich čerpacích staniciach očakávame na súčasných alebo mierne nižších úrovniach v nadchádzajúcom týždni-dvoch. Dlhší vývoj je však viac neistý a letné ceny budú z dnešného pohľadu veľmi premenlivé,“ povedal pre agentúru SITA Boháček.

Negatívne trendy na ropnej burze

Veľkoobchodné ceny pohonných hmôt v Rotterdame taktiež mierne poklesli, podobne ako ceny ropy na burze.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik finančných trhov XTB Marek Nemky, výhľad do ďalších týždňov zostáva naďalej na mierne zlacnenie, avšak iba v rozmedzí pár desatín z centu, z dôvodu pokračujúcich negatívnych cenových trendov na ropnej burze.

„Postupne však už prichádza mierna stabilizácia cien a trh opäť čaká na významnejší fundament, ktorý by určil smerovanie do ďalších mesiacov. Tento fundament môže prísť práve na zasadnutí kartelu OPEC 1. júna, teda ďalší víkend v sobotu, kde sa bude rozhodovať o pokračovaní súčasne nastavených reštrikcií produkcie,“ doplnil Nemky.

Vývoj cien benzínov a nafty Priemerné ceny palív na domácich čerpacích staniciach v 20. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR poklesli medzitýždenne o 1 eurocent na liter. Natural 95-oktánový benzín v priemere predával za 1,622 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu klesla na 1,836 eura za liter. Jeden liter nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za 1,507 eura za liter.

Pokles geopolitického napätia

Ropa zaznamenala v minulom týždni vyše dve a pol percentný pokles, ktorý ju posunul na trojmesačné minimá. Európsky benchmark Brent zatváral tesne pod 82 dolármi aa americký WTI mierne pod 78 dolármi. Za ostatný mesiac komodita stratila vyše 10 percent.

Pod ostatné oslabenie ropy sa podľa Pánisa podpísal ďalší pokles geopolitického napätia, najmä okolo Blízkeho východu, zníženie intenzity ukrajinských dronových útokov na ruské rafinérie ako aj zverejnenie niekoľkých nepresvedčivých makrodát zo Spojených štátov a Číny, dvoch najväčších svetových spotrebiteľov. Tie signalizujú pomalšie tempo rastu lokálnych ekonomík.

„Navyše negatívne na ropu pôsobili očakávania, že menová politika v Spojených štátoch bude uvoľňovaná len pozvoľne vzhľadom na zvýšené inflačné tlaky, čo by mohlo brzdiť väčší odraz ekonomickej aktivity,“ uzavrel Pánis.