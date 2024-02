Košice sú o krok bližšie k vykurovaniu geotermálnym teplom, primátor Polaček podpísal zmluvu so spoločnosťou MH Teplárenský holding

Košické domácnosti sú o krok bližšie k vykurovaniu geotermálnym teplom. Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) podpísal zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch na trase budúceho teplovodu s vedením štátnej akciovej spoločnosti MH Teplárenský holding.

Mesto Košice je vlastníkom bezmála 2 300 metrov štvorcových pozemkov, cez ktoré by mal viesť teplovod, ktorý bude do metropoly východu privádzať geotermálnu energiu zo Svinice-Ďurkova, Bidoviec a Olšovian.

Stomiliónové náklady

„Obe strany sa dohodli, že vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu vo výške podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí po porealizačnom zameraní Projektu Geoterm na vlastné náklady MH Teplárenský holding. Štátna akciovka zároveň zaplatí mestu jednorazovú náhradu za dočasné užívanie pozemkov počas výstavby teplovodu vo výške 1 euro,“ informovalo mesto Košice.

Celkové náklady na projekt sa odhadom pohybujú okolo 105 miliónov eur, približne 56 miliónov z toho by malo byť pokrytých z eurofondov. Prvé dodávky geotermálneho tepla pre Košice sú plánované na rok 2026.

„Už vyše tri roky pracujeme s našimi partnermi z MH Teplárenského holdingu a spoločnosti Geoterm na tomto unikátnom diele, ktoré minulý rok získalo štatút významnej investície,“ vyjadril sa primátor Polaček a dodal, že postupne sa dostávajú do ďalších fáz realizácie projektu.

Zelenšie Košice

„Veľmi sa teším, že Košice sa už stanú opäť zelenšími a výrazne sa tým priblížme k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Okrem čistejšieho vzduchu môžu Košičania vďaka geotermálnej energii očakávať stabilné ceny tepla,“ vraví Polaček.

Projekt by mal prispieť k napĺňaniu dekarbonizačných cieľov, a tiež k napĺňaniu podielov výroby tepla z obnoviteľných zdrojov, ku ktorým sa zaviazala slovenská vláda. Tepláreň by mohla znížiť množstvo emisií oxidu uhličitého vznikajúcich z čierneho uhlia, prípadne zemného plynu, až o 50-tisíc ton ročne.

Vykurovanie teplej úžitkovej vody

„V úvodnej fáze spustenia zámeru by sme chceli docieliť, aby sa voda z geotermálnych vrtov podieľala na výrobe 20 percent tepla, ktoré slúži na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody,“ uviedol primátor a dodal, že v budúcnosti by sa mala kapacita navyšovať. Dosiahnuť by mohla aj 80 percent.

Pri svojich návštevách mesta Košice projektu vyjadrili podporu prezidentka Zuzana Čaputová, ale aj bývalí ministri hospodárstva, a tiež súčasná šéfka rezortu hospodárstva Denisa Saková, ktorá kladne zhodnotila veľký potenciál geotermálneho vrtu a zdôraznila prínos využívania moderných a ekologických zdrojov energie pre samosprávy.