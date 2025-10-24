Žiarovský: Vláda pri výbere dodávateľa jadrovej elektrárne nemala inú možnosť ako Westinghouse - ROZHOVOR

Konzervatívna kaviareň hostí odborníka na jadrovú energetiku Andreja Žiarovského, s ktorým Stanislav Janota a Daniel Lukáč diskutujú o budúcnosti jadrovej energetiky, plánovanej jadrovej elektrárni, modulárnych reaktoroch a energetickom mixe Slovenska.
Rozhodnutie slovenskej vlády o výstavbe novej jadrovej elektrárne typu Westinghouse AP1000 považuje odborník na jadrovú energetiku Andrej Žiarovský za jediné možné pri zohľadnení parametrov slovenskej energetiky.
„Ak by som vymenoval možných dodávateľov, z geopolitických dôvodov môžeme vyškrtnúť Číňanov, ich typ Hualong 1 a ruský VVER 1200, tak nám ostanú tri možnosti. To je ten americký AP1000, juhokorejský APR-1400 a francúzsky EPR, respektíve jeho derivát so zníženým výkonom EPR1200,“ približuje možných dodávateľov novej elektrárne.
Žiarovský pripomína, že juhokórejská technológia je postavená na americkej technológii Westinghouse. „Je tam know-how alebo duševné vlastníctvo práve Westinghouse. Takže tieto firmy postupujú koordinované, alebo tak, ako povie Westinghouse. Vo chvíli, keď Westinghouse povie, ja chcem ísť na Slovensko, tak v tej chvíli už Kórejci na Slovensku nepôjdu. Takže zostáva nám Westinghouse a francúzska EDF s EPR,“ dodáva Žiarovský.
Ako ďalej upresňuje, francúzsky reaktor EPR má výkon 1700 MW a usadiť tento obrovský výkon do našej elektrizačnej sústavy by bolo spojené s mnohými vynútenými investíciami. „Takže vláda veľmi rozumne vzniesla požiadavku na výkonový limit 1200 MW. Lenže EPR 1200 nie je nikde postavený, v tejto chvíli je len na papieri. A požiadavka, že tu nechceme mať prototyp, je vcelku logická. Chcem tu mať elektráreň, ktorá už niekde inde na svete stojí,“ hovorí.
V tej chvíli vám zostane len jeden jediný dodávateľ a to je Westinghouse AP 1000, reaguje Žiarovský na názory, že výber dodávateľa sa mal robiť cez verejné obstarávanie. Žiarovský je presvedčený, že systém verejného obstarávanie nie je vo všeobecnosti stavaný na obstarávanie veľkých technologických a investičných celkov.
Pripomína príklad Českej republiky, ktorá sa obstarávaním dodávateľa jadrovej elektrárne zapodievala dlhé roky, s rizikom, že cez odvolania účastníkov sa projekt pribrzdí alebo zastaví.
Žiarovský upozorňuje, že časové hľadisko je dôležité aj preto, že „sme na prahu jadrovej energetickej renesancie. A už v tejto chvíli nastáva obrovský boj o výrobné sloty.“ To môže spôsobiť, že prídete o niekoľko rokov, kedy ste počítali, že už budete elektrinu vyrábať, ale nevyrábate. „To spoľahlivo zmaže všetky hypotetické prínosy toho, že vám budú súťažiť dvaja uchádzači,“ dodáva jadrový expert.
V debate o jadrovej energetike sa dozviete aj to:
- ako sa vyvíjala jadrová energetika od 50. rokov minulého stroročia
- čo môžu malé modulárne reaktory nahradiť paroplynové elektrárne
- kedy bude spustený do reálnej prevádzky prvý malý modulárny reaktor
- či sa návratnosť investícií do jadrovej elektrárne naozaj ráta v desiatkach rokov
- či je reálne postaviť nová elektráreň do roku 2040
- prečo sa v posledných dekádach extrémne predĺžila výstavba jadrových elektrární
- čo stálo za nehodami reaktora A1 v Jaslovských Bohuniciach
- či sa mal odstaviť elektráreň V1 a aké výhody prinieslo jej odstavenie Slovensku
- ako si USA vďaka jadrovému odzbrojeniu zlikvidovali priemysel na obohacovanie uránu
- či naozaj potrebujeme prečerpávaciu vodnú elektráreň
- či Slovensku hrozí nedostatok odborníkov na jadrovú energetiku