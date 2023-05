Investície do čistých energií sa zrýchľujú a trend sa mení, avšak problémom je uhlie

Obavy o energetickú bezpečnosť, ktoré zhoršila vojna na Ukrajine, pravdepodobne pomôžu tomu, že investície do čistých energií predbehnú výdavky na využívanie fosílnych palív. V najnovšej správe o svetových investíciách do energetiky to uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).

Investície do využívania uhlia však smerujú v tomto roku k rastu o 10 percent. Je to takmer šesťnásobne viac oproti úrovni, ktorá by podľa odhadu IEA ukončila závislosť od fosílnych palív.

Trend sa už mení

Celosvetové investície do energetiky podľa IEA v roku 2023 dosiahnu úroveň zhruba 2,8 bilióna dolárov. Z toho viac ako 1,7 bilióna dolárov by malo smerovať do čistých technológií.

Mierne viac ako jeden bilión dolárov pôjde do využívania uhlia, zemného plynu a ropy. Trend sa však mení v prospech obnoviteľných zdrojov energie. Na každý dolár investovaný do fosílnych palív teraz pripadá 1,70 dolára do čistých energií. Pred piatimi rokmi bol pomer 1:1.

Čo brzdí investície?

Viac ako 90 percent zvýšenia investícií do čistých energií pripadá na vyspelé ekonomiky a Čínu. V menej bohatých krajinách sú investície do čistej energie podstatne menšie.

Investície do obnoviteľných zdrojov energií v mnohých štátoch brzdia vysoké úrokové sadzby, slabé elektrické siete a nejasná politika, uviedla IEA.

(1 EUR = 1,0785 USD)