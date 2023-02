Habeck navrhuje daňové úľavy podobné ako v USA, aby sa znížila závislosť od fosílnych palív

Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck navrhuje daňové úľavy podobné tým v USA na podporu spoločností zapojených do odklonu ekonomiky krajiny od závislosti od fosílnych palív.

Obrovské stimuly

Habeck povedal, že Nemecko a celkovo Európa potrebujú posilniť výrobnú kapacitu pre čistú energiu, čo by tiež znížilo ceny elektriny a pomohlo v súťaži s globálnymi rivalmi.

„Je to dôležité, ak má byť energetická transformácia úspešná a má zabezpečiť pracovné miesta a vytváranie hodnôt v Nemecku a Európe,“ povedal.

Európske vlády sa obávajú, že obrovské stimuly ponúkané spoločnostiam v oblasti čistých technológií prostredníctvom amerického zákona o znižovaní inflácie by mohli lákať výrobcov odísť za Atlantik.

Závislosť Európy

Existujú tiež obavy, že Európa je príliš závislá od dodávok kľúčových komponentov potrebných pre výrobu obnoviteľnej energie z Číny.

Nemecká vláda v rámci svojho klimatického plánu chce, aby 80 percent hrubej elektriny v krajine do roku 2030 pochádzalo z obnoviteľných zdrojov energie, a to aj napriek rastúcemu dopytu. To znamená zhruba zdvojnásobenie súčasnej produkcie veternej a solárnej energie v Nemecku.

Habeck plánuje podporiť prechod na zelenú energiu v stredu počas návštevy uhoľného regiónu Lužica južne od Berlína, ktorý sa usiluje o vládnu pomoc, aby sa stal centrom obnoviteľnej energie.