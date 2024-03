Greenpeace Slovensko žiada poisťovne, aby odmietli poistiť plánovaný LNG terminál v Bratislave

Ochrancovia prírody z Greenpeace žiadajú poisťovne pôsobiace na Slovensku, aby nepoistili plánovaný LNG terminál v bratislavskom prístave. Relevantným poisťovniam zaslali list, teda poisťovniam Allianz, Kooperativa, Komunálna poisťovňa, Uniqa, Generali, Union, Collonade, ČSOB a Wüstenrot.

Vyzývajú ich, aby sa verejne zaviazali, že plánovanú 40-miliónovú výstavbu nepoistia. Informovala o tom hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.

Povinnosť uzavrieť poistenie

Zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vyplýva povinnosť štátnej akciovej spoločnosti Verejné prístavy uzavrieť poistenie. Ak by túto povinnosť nesplnili, museli by vrátiť finančné prostriedky získané z tejto zmluvy.

Ak by sa LNG terminál nepoistil, tak by to značným spôsobom tento projekt podľa organizácie finančne oslabilo. Práve v nepoistení projektu vidia environmentalisti cestu, ako zabrániť postaveniu novej plynovej infraštruktúry, ktorá je v rozpore s vedeckým konsenzom o klimatickej kríze.

Logický krok v boji proti LNG terminálu

Terézia Krekulová z Greenpeace Slovensko, zodpovedná za kampaň, hovorí, že tlak na poisťovne je logickým krokom v boji proti LNG terminálu.

„Poisťovne, ktorým sme zaslali list, vidíme ako nádejných partnerov na spoluprácu pri zastavení výstavby LNG terminálu. Taká finančne nákladná 40-miliónová infraštruktúra s mnohými bezpečnostnými rizikami, si totiž nemôže dovoliť nebyť poistená. Aj napriek tomu, že rozkladová komisia a následne minister životného prostredia Taraba odmietli naše výhrady v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), nemienime sa v boji proti nezmyselnému LNG terminálu vzdať,“ povedala Krekulová.

Pozvánka na osobné stretnutie

Podľa jej vyjadrení sa na výzvu doteraz ozvali dve slovenské poisťovne, a to ČSOB a Collonade. Obe však viac-menej s vágnou odpoveďou.

„Chápeme, že pre poisťovne je vidina poistenia takého veľkého projektu lákavá, radi by sme však apelovali na ich zodpovednosť,“ skonštatovala Krekulová. Zároveň chcú zástupcov poisťovní požiadať o osobné stretnutie, na ktorom by im vysvetlili ich pohľad. Greenpeace plánuje výzvu zaslať aj materským poisťovniam, ktoré sídlia v zahraničí a ktoré v minulosti už fosílne projekty v mnohých prípadoch odmietli poistiť.