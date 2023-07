Gazprom pohrozil zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu

Rusko môže uvaliť sankcie voči Ukrajine pre žaloby ukrajinskej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftogaz na ruského plynárenského giganta Gazprom a Moskvu.

Povedal to šéf Gazpromu Alexej Miller, podľa ktorého by to mohlo viesť ku koncu spolupráce medzi ruskými spoločnosťami a Naftogazom. Informuje o tom spravodajský portál Kyiv Independent s odvolaním sa na agentúru Interfax.

Žaloby na arbitrážnom súde

Naftogaz podal v septembri 2022 na Medzinárodnom arbitrážnom súde v Paríži žalobu na Gazprom s tým, že žiada omeškané platby za tranzit plynu cez Ukrajinu, čo ruská spoločnosť odmieta. Tiež na americkom súde podal päťmiliardovú žalobu na Rusko za stratený majetok na okupovanom Kryme.

„Ak bude Naftogaz pokračovať v takýchto bezohľadných krokoch… potom budú akékoľvek vzťahy medzi ruskými spoločnosťami a Naftogazom jednoducho nemožné,“ vyjadril sa Miller.

Sporný tranzit plynu cez Sochranivku

Napriek ruskej vojne na Ukrajine tranzit ruského plynu cez ukrajinské územie do Európy naďalej pokračuje, pripomína Kyiv Independent. Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko v júni pre noviny Financial Times povedal, že obnovenie kontraktu Naftogazu s Gazpromom po roku 2024 je vzhľadom na ruskú agresiu nepravdepodobné.

Predmetom sporu medzi oboma spoločnosťami bol tranzit cez zariadenie Sochranivka v Luhanskej oblasti. V máji 2022 bol Naftogaz nútený pre ruskú okupáciu zastaviť tranzit cez Sochranivku a ponúkol svojim ruským partnerom, aby načerpali viac plynu cez iný prístupový bod.

Rusko však odmietlo zvýšiť tranzit a zaplatiť za straty Ukrajiny. Miller obvinil Naftogaz z toho že Sochranivku využíva ako vymyslenú zámienku a povedal, že ukrajinská spoločnosť neprijíma ruský plyn na predmetnom prístupovom bode, ale aj tak zaň požaduje platbu.