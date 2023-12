Firmy zarábajúce na ruskej rope budú platiť solidárny príspevok aj v budúcom roku

aktualizované 4. decembra, 16:24

Vláda predĺžila obdobie uplatňovania solidárneho príspevku pre firmy, ktoré zarábajú vďaka lacnejšej ruskej rope Urals. Platenie solidárneho príspevku sa predlžuje aj na zdaňovacie obdobie dane z príjmov začínajúce po 31. decembri 2023.

Dôvodom predĺženia obdobia je podľa ministerstva financií fakt, že rozdiel medzi ropou Urals a Brent zostáva stále na vysokej úrovni, čo vytvára potenciál pre dodatočné nadzisky firiem aj v roku 2024.

Doznievanie energetickej krízy

Napriek postupnému doznievaniu energetickej krízy existuje podľa rezortu financií pre vybrané firmy pôsobiace v dotknutých odvetviach priestor dosahovať nadmerné zisky.

V minulosti nadmerné zisky plynuli hlavne z rozdielu medzi referenčnou ropou Brent a spracovanou ruskou ropou Urals, ktorá mala výrazne nižšiu cenu. Zatiaľ čo v minulosti bol rozdiel na úrovni 5 amerických dolárov, v roku 2022 vzrástol tento rozdiel na 35 dolárov za barel.

„Rozdiel medzi Uralsom a Brentom zostáva stále na vysokej úrovni 18 dolárov za barel, čo vytvára potenciál pre dodatočné nadzisky firiem aj v roku 2024,“ konštatuje ministerstvo financií.

Predĺženie výnimky pre Slovnaft

Ministerka hospodárstva Denisa Saková po rokovaní vlády potvrdila, že sa Slovensku podľa všetkého podarí vyrokovať pre Slovnaft predĺženie výnimky na vývoz jeho ropných produktov.

„Myslíme si, že je to veľká pomoc aj pre Slovnaft. Je potom namieste dodatočné zdanenie,“ zhodnotila. Ako dodala, o výnimke rokujú od jej nástupu do funkcie. „Ja dúfam, že pracovná skupina to do vypršania výnimky je schopná dorokovať do zdarného konca, indície naznačovali, že tá výnimka bude predlžená,“ uzavrela.