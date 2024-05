Elektrina na trhoch prekonala magickú hranicu, ceny plynu sú najvyššie od začiatku roka

Trhové ceny elektriny a zemného plynu počas minulého týždňa vzrástli. Elektrina sa drží nad magickou hranicou 100 eur za megawatthodinu. Ceny plynu sú nad hranicou 30 eur za megawatthodinu.

Trhové ceny elektriny

Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa v piatok predávala za 103 eur za megawatthodinu. V strede uplynulého týždňa bola cena na úrovni 104 eur za megawatthodinu.

V pondelok minulý týždeň bola cena elektriny na pražskej burze pritom ešte na úrovni 99 eur za megawatthodinu. Pred vyše dvoma mesiacmi si ju mohli obchodníci kúpiť ešte za 70 eur za megawatthodinu. Začiatkom tohto roka boli trhové ceny elektriny na úrovni 100 eur za megawatthodinu.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365. bank Tomáš Boháček, podľa analytických modelov, by produkcia veternej energie mala začať postupne klesať. Po zohľadnení očakávaného nárastu solárnej produkcie najmä v Španielsku, by sa však celkové veľkoobchodné ceny energií nateraz meniť príliš nemali. „Situácia by sa však mohla zmeniť v lete spolu s vyšším dopytom po chladení,“ doplnil Boháček.

Trhové ceny plynu

Trhové ceny zemného plynu taktiež počas minulého týždňa mierne vzrástli. Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) stál koncom týždňa plyn s dodávkou na budúci rok zhruba 34 eur za megawatthodinu. „Ide o najvyššie úrovne od začiatku tohto roka,“ dodal Boháček.

Začiatkom minulého týždňa bola pritom cena 32 eur za megawatthodinu. Pred vyše dvoma mesiacmi si mohli obchodníci plyn nakúpiť ešte za 23 eur za megawatthodinu. Začiatkom tohto roka si obchodníci vedeli na trhu kúpiť plyn aj za 35 eur za megawatthodinu.

Výpadok nórskej produkcie zemného plynu z dôvodu plánovanej údržby podľa Boháčeka obmedzil ponuku na trhu a obchodníci sledovali pozornejšie dodržanie plánovaného harmonogramu obnovy produkcie nórskych polí, ktorý býva historicky takmer vždy oneskorený.

„Očakávame, že vyššie ceny by na trhu v dlhšom horizonte mali zotrvať. Okrem dopadu sezónnych výpadkov produkcie, dlhodobá predpoveď pre Európu naznačuje nadpriemerné teploty počas nadchádzajúceho leta, čo bude navyšovať dopyt plynových elektrární (vyššia spotreba na chladenie),“ konštatoval Boháček.