EG.D urýchli českým odoberateľom prechod na inteligentnú energetickú sieť. Český dodávateľ integruje nemecký softvér Envelio

Softvér nemeckého scaleupu pomôže spoločnosti EG.D digitalizovať a automatizovať energetickú distribučnú sieť.

Implementácia platformy Intelligent Grid Platform v českej elektrickej sieti predstavuje dôležitý krok v expanzii spoločnosti Envelio na európske trhy.

Aplikácia „Online Connection Check“ urýchli proces vyhodnocovania nových žiadostí o pripojenie, napríklad pre fotovoltické systémy.

V Českej republike rastie záujem o využívanie fotovoltických systémov, wallboxov či tepelných čerpadiel. Len za posledný rok sa zvýšil počet solárnych zariadení u našich susedov o viac ako dvojnásobok. Očakáva sa, že počet žiadostí o pripojenie bude v nasledujúcich rokoch naďalej stúpať. Na rastúci záujem reaguje jeden z najväčších českých distribútorov energie spoločnosť EG.D implementáciou softvérového riešenia nemeckého scaleupu Envelio. Prostredníctvom ich platformy Intelligent Grid Platform chce docieliť lepšie škálovanie na pripojenie sa do energetickej siete pre svojich odberateľov.

Žiadosť o pripojenie online

Platforma Envelio využíva softvérové riešenie IGP (Intelligent Grid Platform). Umožňuje tiež efektívne spracovanie rastúceho počtu žiadostí o pripojenie do inteligentných energetických sietí, napríklad pre fotovoltické systémy. Česká spoločnosť EG.D najnovšie poskytuje na svojich webových stránkach aplikáciu „Online Connection Check“ (OCC), ktorá automaticky spracováva žiadosti používateľov a urýchli proces pripojenia pre všetky zainteresované strany. V dôsledku toho rastúci počet žiadostí o pripojenie prebieha rýchlejšie a kvalitnejšie.

„V posledných dvoch rokoch naša spoločnosť zaznamenala obrovský nárast žiadostí o pripojenie malých fotovoltických elektrární do našej siete. Pre predstavu – týchto žiadostí bolo za rok viac ako za predchádzajúcich desať rokov dohromady. Aj preto sme sa rozhodli celý proces digitalizovať, aby bol pre našich zákazníkov čo najpraktickejší. V tomto nám veľmi pomohla spoločnosť Envelio so svojou aplikáciou OCC. Zákazníci tak hneď na začiatku získajú všetky relevantné informácie na jednom mieste. Sme radi, že si aplikácia už prvý mesiac od spustenia získala taký záujem používateľov. Ďakujeme kolegom zo spoločnosti Envelio za skvelú spoluprácu,“ hovorí Michal Holán, projektový manažér spoločnosti EG.D.

Michal Holán. Foto: Envelio

Hladká integrácia do inteligentnej siete

Spoločnosť Envelio musela splniť niekoľko požiadaviek na integráciu do existujúcich systémov EG.D. Prvou bolo zavedenie nového digitálneho riešenia pre riadenie energetických sietí IPG (Intelligent Grid Platform), ktoré plne nahradilo predtým používanú technológiu českého distribútora. Ďalšou bolo rozšírenie inteligentnej energetickej siete a prispôsobenie jej zaťaženia českej legislatíve. V neposlednom rade musel byť celý softvér preložený do českého jazyka. Napriek týmto výzvam sa implementácia dokončila v rýchlom tempe. Svedčí o tom aj zníženie hodnôt v sieťach nízkeho napätia. Len za šesť týždňov klesla miera výskytu zo 4,93 % na 0,94 %.

„Integrácia našej platformy pre spoločnosť EG.D predstavuje nielen jeho premiéru v Českej republike, ale demonštruje, ako rýchlo a efektívne sa dá naše riešenie inteligentnej siete integrovať do existujúcich IT štruktúr. Napriek konkrétnym výzvam, ako preklad do českého jazyka či špecifické požiadavky na prepojenie aplikácie a kontrol pripojenia, sme boli schopní zaviesť ho v rýchlom čase a bez väčších komplikácií. Predstavuje to pre nás skvelú príležitosť, ako náš produkt uviesť na nové trhy a v ďalších jazykoch,“ tvrdí Simon Koopmann, CEO Envelio.

Simon Koopmann. Foto: Envelio

O EG.D

EG.D je anglická skratka Electricity and Gas Distribution, čo znamená distribúcia elektriny a plynu a vystihuje poskytované služby spoločnosti. V Českej republike EG.D prevádzkuje distribučnú sieť elektrickej energie pre takmer 3 milióny zákazníkov a distribučnú sieť plynu pre viac ako pol milióna zákazníkov. EG.D je súčasťou medzinárodnej spoločnosti E.ON.

O platforme Intelligent Grid Platform (IGP)

IGP spoločnosti Envelio je komplexné softvérové riešenie na efektívne plánovanie a prevádzkové riadenie distribučných sietí, ktoré poskytuje digitálne dvojča, ktoré spracováva, opravuje a vizualizuje existujúce údaje. Keďže inteligentné meranie zvyšuje objem údajov, zvyšuje sa presnosť platformy, ktorá poskytuje transparentnosť procesov v sieti. Ocenený softvér sa prispôsobuje rôznym veľkostiam prevádzkovateľov distribučných sietí, vďaka čomu predstavuje jedinečné riešenie výziev decentralizovaných dodávok energie a rozširovania distribučných sietí. IGP od spoločnosti Envelio umožňuje prevádzkovateľom sietí optimalizovať a automatizovať procesy, čím vytvára základ na rýchlu a decentralizovanú globálnu energetickú transformáciu.

O Envelio

Spoločnosť Envelio bola založená v roku 2017 ako spin-off spoločnosti RWTH Aachen a poskytuje softvér pre distribútorov energetických sietí. Vďaka svojej platforme Intelligent Grid Platform ponúka táto cleantech spoločnosť svojim zákazníkom transparentný pohľad na aktuálnu prevádzku siete. Digitálne dvojča umožňuje optimalizovať procesy prostredníctvom automatizácie a digitalizácie a automatizovať sieťové pripojenia. Ocenená softvérová spoločnosť so sídlom v Kolíne nad Rýnom ponúka svoje riešenie na viacerých trhoch vrátane Českej republiky.

Informačný servis