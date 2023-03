Dopyt rastie, Únia koná. Leyenová navrhla zákon na podporu čistých technológií

Európska komisia (EK) vo štvrtok navrhla zákon na podporu čistých technológií (Net Zero Industry Act) s cieľom zvýšiť produkciu čistých technológií v Európskej únii (EÚ) a zabezpečiť, že Únia bude dobre vybavená na prechod k čistým energiám.

Zákon posilní odolnosť a konkurencieschopnosť technológií čistého priemyslu v EÚ a podporí väčšiu bezpečnosť a udržateľnosť energetického systému bloku. EK o tom informovala na svojej internetovej stránke.

Zákon priláka investície

Zákon na podporu čistých technológií podľa EK vytvorí lepšie podmienky pre čisté projekty v Európe a pre prilákanie investícií. Cieľom je, aby sa celková strategická výrobná kapacita čistých technológií priblížila alebo dosiahla najmenej 40 percent rozvojových potrieb Únie do roku 2030.

To zrýchli pokrok smerom k cieľom EÚ v oblasti klímy a energetiky naplánovaným do roku 2030 a prechod ku klimatickej neutralite. Zároveň to podľa EK posilní konkurencieschopnosť priemyslu EÚ, vytvorí kvalitné pracovné miesta a podporí snahu EÚ stať sa energeticky nezávislou.

Dopyt rastie, Únia koná

„Potrebujeme regulačné prostredie, ktoré nám umožní rýchlo posilniť prechod k čistým energiám. Presne to urobí zákon na podporu čistých technológií. Vytvorí najlepšie podmienky pre tie sektory, ktoré sú pre nás nevyhnutné pre dosiahnutie nulových emisií uhlíka do roku 2050, a to pre sektory technológií veterných turbín, tepelných čerpadiel, solárnych panelov, obnoviteľného vodíka a tiež skladovania oxidu uhličitého. Dopyt rastie v Európe aj globálne a my teraz konáme, aby sme zabezpečili, že budeme môcť uspokojiť viac tohto dopytu európskou ponukou,“ uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.