Chystajú sa veľké legislatívne zmeny v energetike, avizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

V slovenskej energetike sa chystajú veľké legislatívne zmeny. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravuje rozsiahle zmeny vyhlášok v oblasti cenovej regulácie v elektroenergetike a v plynárenstve.

„Momentálne pracujeme na príprave návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a na príprave návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve,“ uviedol hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Zmeny v elektroenergetike

Cieľom pripravovaných zmien bude nastaviť rozsah cenovej regulácie, spôsob vykonávania cenovej regulácie, postup a podmienky uplatňovania cien, rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov a spôsob ich úhrady, rozsah investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou, spôsob určenia výšky primeraného zisku, a podklady návrhu ceny a spôsob predkladania návrhu ceny.

„V elektroenergetike budú zmeny obsahovať aj úpravu nákladov, vrátane ceny elektriny vstupujúcej do výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov, ako aj do výpočtu ceny elektriny na krytie strát elektriny pri prenose elektriny a pri distribúcii elektriny a tiež úpravu výpočtu cien za pripojenie a prístup do sústav,“ dodal Igaz.

Zmeny v plynárenstve

V plynárenstve budú podľa neho zmeny obsahovať aj úpravu nákladov, vrátane ceny plynu vstupujúcej do výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov, ako aj do výpočtu ceny plynu na krytie strát a vlastnej spotreby v distribučnej sieti, ako aj úpravu výpočtu cien za prístup do siete.

„Zmeny budú upravovať aj cenovú reguláciu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v súlade s platnou slovenskou legislatívou a cenovú reguláciu dodávky plynu pre okruh zraniteľných odberateľov plynu podľa zákona o regulácii,“ konštatoval Igaz s tým, že úrad predpokladá účinnosť oboch nových vyhlášok od 1. júla budúceho roku.