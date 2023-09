Cena silovej zložky elektriny sa nebude zvyšovať, štát podpísal zmluvu so Slovenskými elektrárňami (video)

aktualizované 19. septembra 17:43

Cena silovej zložky elektriny sa pre domácnosti nebude v budúcom roku zvyšovať a ostane na úrovni 61,20 eura za megawatthodinu.

Umožní to tzv. implementačná zmluva na dodávku elektrickej energie, ktorú štát podpísal so Slovenskými elektrárňami. Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii predseda vlády SR Ľudovít Ódor.

Plošná pomoc

Premiér podotkol, že podpis zmluvy umožnil, že Slovensko vyrába dostatok elektrickej energie.

„Tretí blok Mochoviec v súčasnosti ide na 96 percent, takže aj z tohto titulu je v tomto prípade možné dávať pre domácnosti plošnú pomoc,“ uviedol Ódor.

Rozhodovať bude aj nová vláda

O prípadných kompenzáciách v ďalších zložkách už ale podľa neho bude rozhodovať nová vláda.

„Zatiaľ vnímame pokles cien na svetových trhoch taký, ktorý ukazuje, že nie nutne treba dotovať ceny elektrickej energie pre podniky, alebo pre vládu. Ďalšia vláda ale môže rozhodnúť, ako ďalej,“ skonštatoval premiér.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Energetická úspora domácností

Podľa ministra hospodárstva Petra Dovhuna podpisu zmluvy predchádzali intenzívne rokovania s Európskou komisiou.

„Slovenské elektrárne budú na základe tejto dohody dodávať slovenským domácnostiam elektrickú energiu cez takzvaného agenta, spoločnosť SPP, a.s. v pôsobnosti ministerstva hospodárstva, ktorá bude nakupovať silovú zložku od Slovenských elektrárni za stanovenú cenu 61,20 eura za megawatthodinu. Zároveň bude prostredníctvom dodávateľov dodávať túto energiu domácnostiam,“ doplnil Dovhun, ktorý zároveň vyzval slovenské domácnosti, aby napriek nízkej cene energie pristupovali zodpovedne k energetickej úspore.

„Každý z nás by sa mal sústrediť na to, aby aj keď bude cena elektriny lacná, sa pozrel na to, kde môže usporiť. Zároveň domácnosti, ktoré si to môžu dovoliť, aby úspory, ktoré získajú v budúcom roku, investovali do opatrení na energetickú úsporu, alebo na výstavbu vlastných solárnych zdrojov a batériových úložísk, aby mohli manažovať odber elektrickej energie v ďalších rokoch,“ dodal Dovhun.

Cena je bezprecedentná

Minister spolu s generálnym riaditeľom Slovenských elektrární (SE) Branislavom Strýčkom označili cenu silovej zložky energie za absolútne bezprecedentnú.

„Podľa mojich informácií má silovú elektrinu lacnejšiu v Európe už iba Bulharsko,“ uviedol Strýček.

Žiadne dane či poplatky

Dodal, že na základe dohody so štátom až do roku 2025 sa nebudú zavádzať žiadne dane, poplatky, alebo regulácie mimo štandard Európskej únie.

„To umožní Slovenským elektrárňam splatiť svoj dlh a dostať sa do zdravej kondície,“ doplnil generálny riaditeľ SE.